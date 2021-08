Tre billister fik kedelig skolestart

Politiet holder ekstra øje ved skolerne resten af ugen. Foto: Arkiv

politi Københavns Vestegns Politi har i skolestarten holdt øje med trafikken omkring Rødovres skoler. Selvom det generelt har været en god oplevelse, så fik tre billister en mere kedelig hilsen med hjem.

Af Christian Klarskov Bauch

Som vi skrev i sidste uge, så er Københavns Vestegns Politi til stede ved Rødovres skoler for at sikre en god og tryg skolestart for byens fremtid. Desværre var der tre billister, der ikke havde læst med, og de fik en ærgerlig start på skoleåret og modtog en bøde for ulovlig parkering eller standsning. Det bliver derfor ikke kun skoletasker og penalhuse, de tre bilister skal have kreditkortet op af lommen for.

Generelt gik det dog godt i politiets kontrol af skolerne, og ugen ud vil der stadig være politi ved skolerne for at sikre, at børnene får en god og sikker start på skoleåret.

Vicepolitiinspektør ved Københavns Vestegns Politi Søren Uhre fortæller i en pressemeddelelse, at det generelt har været en god og sikker skolestart på hele Vestegnen med kun enkelte personer, der ikke har styr på færdselsloven.

”Vores betjente har været ude på skolerne for at tale sikkerhed og adfærd i trafikken med børn, unge og voksne. Jeg har hovedsageligt fået positive tilbagemeldinger fra betjentene, og deres ros vil jeg meget gerne viderebringe til de store og små trafikanter på skolevejene,” udtaler leder i lokalpolitiet, Søren Uhre.