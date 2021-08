Touren kommer til Rødovre

Tour de France kommer til Danmark i juli 2022, men allerede 4. september tages der i Rødovre forskud på festlighederne, når alle børn og unge i alderen 3 til 15 år inviteres til at prøve kræfter med BørneTour. Foto: Presse/DCU

cykelløb Børnecykelløbet BørneTour afholdes i Rødovre den 4. september som en del af Rødovredagen og er med til at varme op til næste års Grand Depart i København, hvor Tour de France begynder.

Af Christian Klarskov Bauch

Den 4. september vil børnecykelløbet Børne-Tour blive kørt i Rødovre, som en del af Rødovredagen og Tour de France-starten i København næste sommer. BørneTour er et motionsløb for alle børn og unge mellem tre og 15 år, der køres sammen med resten af festlighederne ved Rødovredagen.

”Vi glæder os meget til at vise vores dejlige sport frem for byens børn og unge, et løb der endda er med de officielle Tour de France-farver i ryggen. Vi håber, at rigtig mange har lyst til at komme til Rødovredagen og stifte bekendtskab med et rigtigt cykelløb i begyndervenlige og sikre rammer. Cykelsport er både sjovt, meget socialt og vi tror på, at alle kan få en rigtig god og unik oplevelse med BørneTour,” fortæller formand i cykelklubben CK Fix Helle Peitersen i en pressemeddelelse.

Alle er vindere

BørneTour er et cykelløb, der køres i flere danske byer som opvarmning til Grand Depart næste sommer, hvor Danmark skal være vært for verdens største cykelfest. Der er åbent for alle børn, som har lyst til at prøve kræfter med et ægte cykelløb, uanset om de ejer en toptunet racercykel eller en gammel havelåge.

Rødovredagen afholdes den 4. september og BørneTour arrangeres af den lokale cykelklub CK Fix i samarbejde med Rødovre Kommune og Danmarks Cykel Union for at engagere flere børn og unge i cykelsporten. Alle børn, der kører løbet, vil være vindere og modtage en guldmedalje som bevis på deres anstrengelser samt en invitation til et infoforløb med CK Fix.

Du kan læse mere om cykelløbet på børnetour.dk og tilmeldingen kan blandt andet ske via dette link.