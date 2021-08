Tips og tricks til udvælgelse af spisebordslampe

Sponsoreret indhold Det kan være vanskeligt at udvælge den rette spisebordslampe, da der er flere ting, som du skal overveje før køb. Men heldigvis er du landet det helt rigtige sted her hos os

Af Sponsoreret indhold

Vi guider dig nemlig igennem købet af spisebordslampe. Med disse fem nedenstående steps er du et skridt tættere på et køb. Og forhåbentlig skal du ikke ud at geninvestere i en ny spisebordslampe igen lige foreløbig. Køb gerne en lampe af god kvalitet, som er holdbar.

Tag udgangspunkt i din øvrige indretning. Vælg en lampe som passer ind i den allerede eksisterende stil, så der dannes en råd tråd gennem hele indretningen. Overvej belysningen. Spisebordsområdet er ofte en plads i hjemmet, som kræver en høj samt fuld belysning. Skal du have én eller flere lamper? Hvis du har et langt spisebord, kan det være en fordel med flere lamper. Hvis din bordplade er over to meter, anbefaler vi at du anskaffer dig to eller tre lamper.

Har du derimod har et lille eller rundt spisebord, vil vi anbefale, at du holder dig til blot én lampe. Overvej lampens skærm. Denne omkreds har nemlig en betydning for hvor bredt lyset kastes ud i rummet. Hvis du vælger en med en lille skærm, kan det igen være en fordel at købe flere lamper end blot en. Hav styr på højden. Ved middagsbordet er det vigtigt, at vi kan se personerne overfor os i øjnene. Derudover skal den heller ikke hænge så højt, at man bliver forstyrret af det skarpe lys. En hovedregel lyder på at lampen skal hænge mellem 60 og 75 centimer over bordets kant.

Med denne lille guide er du forhåbentlig blevet klogere på dit køb. En spisebordslampe er netop ikke noget, som du blot går ud og køber uden videre overvejelse. Det er en af de mest centrale lamper i hjemmet.