Teenage-fri

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv/Brian Poulsen

chrumme Så er den sidste teenager ikke længere teenager og det er tid til en hurtig evaluering af hvordan det gik.

Af Christian Valsted

Da den første blev teenager, forventede jeg at nu skulle vi i gennem en mange-årig fase med høj musik, larm, flabede svar, rod, problemer med det modsatte køn, druk og stoffer, men jeg klarede mig uden – og børnene opførte sig også relativt pænt.

Alle tre har jobs, eller i gang med uddannelse. De opfører sig ordentlig. De er velopdragne. De respekterer andre mennesker og er gode ved dyr. Ergo gode samfundsborgere og IKKE-rygere!

Jeg har INGEN ide om, hvordan det gik til. Bortset fra, at jeg har et arbejde, så kan jeg jo ikke helt prale med bare nogle af de ovennævnte dyder. Det er nok derfor vigtigt, at børn har både en mor og en far, så hvis den ene fejler, så står der en anden parat. Og hvis det også svigter, så er der forhåbentlige nogle bedsteforældre som kan tage over, inden de sociale myndigheder springer til.

Men når jeg overordnet ser på den pandemi, man kalder for teenage-børn i hjemmet, så synes jeg faktisk, at vi er sluppet billigt. Huset står endnu, så ser vi bort fra et har buler i bilen, en smadret computer og vel 6-7 mobiltelefoner per yngel, og nok 500 mobile-pay overførelser og ditto beskeder i forældre-intra (eller Aula) , så har de fysiske, psykiske og økonomiske skader været til at overse.

Nu begynder en ny fase i livet. For eksempel er det sjældent at køleskabet er tømt, til gengæld kan der være varer som bliver for gamle. Opvaskemaskinen bliver definitiv hverken fyldt eller tømt, hvis ikke man SELV gør det – sådan var det sådan set også før de skred. Hvis der ikke er mere service i skabet, så er det fordi JEG ikke har startet opvaskemaskine. Vasketøjsnissen, kan gå på nedsat tid, da der kun er MIG tilbage at servicere. Når det kommer sig til vaskemaskinen (som det eneste), så lever min kone stadig i et patriakalsk ægteskab.

Ferierejser bliver også mere spændende. De behøver ikke at ligge i skoleferien. Pludselig kan man rejse dobbelt så langt væk i dobbelt så lang tid og bo på dobbelt så dyre hoteller og spise på dobbelt så dyre restauranter OG stadig have penge tilovers. Slut med tegnefilm og ungdomsfilm i biffen. Man kan se Barnaby på DR2 UDEN ævl og kævl – ja og faktisk uden en trævl, hvis man skulle have lyst til det. Og man slipper for det daglige spørgsmål: Hvornår spiser vi?

What’s not to like? Det ved jeg så heller ikke. Alt burde være godt, nemt, billigt og roligt. Men der er opstået et problem, som jeg ikke lige havde med i planen: Jeg savner dem.

Arghhh men for helvede altså, så kom man sgu til at holde af dem alligevel.