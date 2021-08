Stor succes med tænder til udsatte

222 socialt udsatte borgere havde sidste år god grund til at smile. Foto: Arkiv

smil Mens resten af landets kommuner kun har hjulpet få hjemløse og andre udsatte til nye tænder, har tandplejen i Rødovre udnyttet mulighederne i loven maksimalt og gav 22 socialt udsatte en grund til at smile sidste år. Nu vil Udsatterådet bane vejen for at hjælpe endnu flere.

Af André Bentsen

Det var historisk, da Rødovre Lokal Nyt sammen med Rødovre Udsatteråd med hjælp fra læserne og private tandlæger hjalp udsatte borgere til en tur i tandlægestolen for tre år siden.

Siden er udsattes tandsundhed kommet på statens bloktilskud, og i 2021 bevilgede Rødovre Kommune 421.000 kroner til formålet.

”Som vi vurderer det, har Rødovre Kommune været en af de førende kommuner til at gøre noget ved det, og vores hjælp hidtil har været en stor succes. Vi havde sidste år 22 tilmeldte, mens andre kommuner højst havde ti og nogen slet ingen,” siger Pernille Hess, overtandlæge i Rødovre Kommune.

Desværre sætter lovgivningen grænser for, hvordan hjælpen tildeles og det vil Udsatterådet gerne have ændret, så flere udsatte har mulighed for at få hjælp. Det er for eksempel dem, der er kommet ud af et misbrug og har brug for hjælp til et smil for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

”Der er en stor gruppe, vi kan hjælpe, men ikke per definition skal hjælpe,” siger formand for Udsatterådet i Rødovre, Lars Ahlstrand.

Og det er dem, han nu slår et slag for.

”Det lykkedes os på en måde at påvirke det fokus, der kom på, at folk med udfordringer skal have hjælp med at få ordnet deres tænder. Det førte til, at man i Folketinget vedtog en justering i lovgivningen, der gjorde det muligt for en ny målgruppe at få hjælp,” siger Lars Ahlstrand.

Rødovremodellen er den rigtige

Loven om socialtandpleje muliggør, at socialt udsatte borgere kan få hjælp til akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje. I Rødovre bliver borgeren visiteret i de sociale teams ud fra et helbredsskema, og når vedkommende skal til tandlægen, kommer en kontaktperson med, så det føles trygt.

”Den håndholdte model, der praktiseres i Rødovre Kommune, er den rigtige. Vi har mange med, også selv om det er en udfordring at få budskabet ud til alle,” fastslår Hess.

”Det kan vi sige på grund af de erfaringer, der er fra tidligere projekter,” tilføjer hun.

Derfor håber både Lars Ahlstrand og Pernille Hess, at politikerne i Folketinget vil se på reglerne igen, så endnu flere kan få hjælp.

”Vi håber begge, at vi kan hjælpe endnu flere, for lige nu får vi kun fat i hver tredje, der har brug for det, og vi mangler at få ordentlig fat i den gruppe, der måske er kommet ud af misbrug eller har brug for hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet, og der kan et smil og smerteforebyggelse gøre en kæmpe forskel,” siger de begge og tilføjer:

”Hvis man har ondt og ikke kan smile til verdenen, isolerer man sig. Problemet med lovgivningen lige nu er, at dem, der skal have hjælp skal være langt fra arbejdsmarkedet, for at kunne få det. Vi vil også gerne have bedre fat i dem, der lige mangler det sidste skub.”