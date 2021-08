Stafet For Livet vender tilbage til Rådhusplænen

Solen skinnede og det samme gjorde fighterne på Rådhusplænen, da der blev afviklet Stafet For Livet i Rødovre i 2019. Nu er stafetten tilbage på byens store plæne. Foto: Brian Poulsen/arkiv

stafet for livet Den 28. august løbes der igen Stafet For Livet, og selvom det stadig bliver med restriktioner, så er stafetten vendt tilbage til den kendte plads på Rådhusplænen.

Af Christian Klarskov Bauch

Så står den snart på løb i den gode sags tjeneste, når Stafet For Livet den 28. august vender tilbage, så folk kan løbe solen sort til fordel for at hjælpe kræftramte i alle aldre.

Det bliver dog stadig med restriktioner, da der vil være begrænset plads på Rådhusplænen, men Lars Hjordt Reuter, der er ansvarlig for løbet i Rødovre, glæder sig stadig til løbet, selvom det ikke bliver helt som før corona.

”Det bliver jo en light stafet igen i forhold til de to første stafetter, vi har afviklet, men holdene har virkelig taget det til sig, når vi holder det oppe på Rådhusplænen, så det er jo kæmpestort, at reglerne er ændret også til vores lysceremoni, der kan blive holdt på en mere normal måde,” fortæller Lars Hjordt Reuter.

Især lysceremonien glæder Lars Hjordt Reuter sig til, der kommer til at foregå om aftenen og vil være åben for alle. Tidligere chefpolitiinspektør Per Larsen vil være årets lystaler og fortælle om sit eget kræftforløb. Dette vil være som afslutning på en dag, hvor folk har slidt løbeskoene tynde i den gode sags ånd.

Ikke uden udfordringer

Selvom coronarestriktionerne læmpes de fleste steder i samfundet, og vi begynder at vænne tilbage til en hverdag uden test og mundbind, så har pandemien stadig givet store problemer for Lars Hjordt Reuter og resten af holdet bag Stafet For Livet.

”Vores største udfordring er, at vi ikke har kendt vores begrænsninger, og det er også det, der har gjort, at nogle hold har været lidt tøvende med at tilmelde sig. Vi har ikke vidst, om vi kunne holde en 24 timers stafet, så vi måtte holdet en otte timers stafet. Desuden er der vores fightere, som er dem, vi gør det her for, og dem skal vi jo tage hensyn til med ikke for mange mennesker og afstandskrav,” forklarer Lars Hjordt Reuter. Han ville have ønsket, hvis de havde kendt retningslinjerne i bedre tid, at de kunne have planlagt bedre.

Stafet For Livet holdes i flere danske byer for at samle ind til bekæmpelse af kræft men også for at fejre dem, der har kæmpet sig igennem. Støtte dem der stadig kæmper, og mindes dem der tabte kampen.