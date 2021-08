Sø næsten helt udtørret

Den idylliske sø i Schweizerdalsparken er stort set tørlagt. I følge Rødovre Kommune og DMI skyldes det mangel på nedbør i sommermånederne. Foto: Brian Poulsen

Af Christian Valsted

DMIs tørkeindeks viser, at der i gennem længere tid har været knastørt i Rødovre og det er her forklaring skal findes på det manglende vand i Schweizerdalssøen.

”Der er en helt naturlig forklaring på, hvorfor der næsten ikke er vand i Schweizerdalssøen. Vi venter på vand fra oven,” fortæller Anders Møller, der er chef i Rødovre Kommunes Vej- og Parkafdeling.

”Selvom nogle sikkert vil være uenige, så har vi haft flere relativt tørre somre, der er med til at udtørre vores søer. Jeg kan i hvert fald sige, at det ikke er os der har tømt søen,” siger Anders Møller.

Brandvarm juli

Hos Danmarks Meteorologiske Institut fortæller klimatolog Frans Rubek til Lokal Nyt, at juni måned var meget tør og at der faldt halvdelen af den normale nedbør, som DMI havde forventet ud fra normalen.

”Juli måned var på landsplan lidt vådere end normalt, men samtidig den 9. varmeste juli måned vi har registeret siden DMI begyndte at måle temperaturer i 1874. Og de første seks dage af august faldt der ikke en dråbe i Rødovre. Den manglende nedbør og de høje temperaturer kan være medvirkende årsager til udtørringen af Schweizerdalssøen.

Ifølge Trap Danmark er Schweizerdalssøen Rødovre Kommunes eneste tilbageblevne naturlige sø. Søen har et areal på ca. 0,8 hektar og en størstedybde på 1,2 meter.