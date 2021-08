Skateboardlegende giver faklen videre

skater-legenden fra Rødovre fik OL-debut som 46-årig. Foto: Bryce Kanights/Monster Energy

OL i TOKYO Danske Rune Glifberg, der er vokset op på Valhøjs Allé, fik natten til torsdag olympisk debut, da han deltog i herrernes konkurrence i disciplinen park. Rødovres skateboardlegende endte dog langt fra en finaleplads og sluttede turen på brættet som nummer 19 ud af 20.

Af Christian Klarskov Bauch

Han har gjort det hele. Verdensmester, done it. Levet den amerikanske drøm, done it. Været med i et ikonisk PlayStation-spil, done it. Nu har Rune Glifberg så også prøvet at være olympisk atlet, da den 46-årige skateboarder kørte ud på Ariake Urban Sports Park natten til torsdag klokken halv to dansk tid. Legenden måtte dog se sig slået af sine langt yngre konkurrenter og endte som nummer 19 ud af 20 i konkurrencen.

For første gang nogensinde var skateboarding med på det olympiske program og udover at give en række spektakulære teenagere chancen for olympisk metal, så var det også en chance for Rune Glifberg til at skrive endnu et kapitel til sin allerede fornemme karriere. Danskeren tørnede ud imod sine langt yngre konkurrenter i konkurrencens første heat, hvor han på sine tre gennemløb præsterede at få en score på 37,61, hvilket var langt fra finalekravet på 72,00.

De unge viste vejen

Glifberg måtte efter sine tre gennemløb sande, at skateboarding i sandhed er en ung mands sport, og på sportens største scene gav han i den olympiske fakkel videre til næste generation af verdensklasse-skatere. Efter en række skateboardkonkurrencer stod det klart, at blot fem ud af de 12 medaljer blev uddelt til atleter, der havde passeret teenagealderen.

I de olympiske skateboardkonkurrencer handler det om at levere den flotteste og sværeste serie at tricks på den afgrænsede bane, hvor skaterne bliver bedømt på både sværhedsgrad, finesse og overordnet stil og udtryk. Det er på den måde ikke anderledes end andre olympiske former for artistiske konkurrencer, hvor dommerne skal bedømme en præstation ud fra forskellige kriterier.

Derfor var det på ingen måde utænkeligt, at Glifberg kunne skrue tiden tilbage og levere den enestående præstation, der kunne presse morgendagens stjerner, men sådan skulle det ikke ende for veteranen, der endte milevidt fra en finale. Guldet blev vundet af australske Keegan Palmer, mens brasilianske Pedro Barros tog sølv, og amerikanske Cory Juneau fuldendte podiet.