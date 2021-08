Skal du give dine første ansatte løn? Brug et lønprogram

SPONSORERET INDHOLD Tillykke! Din nystartede virksomhed er nu blevet så stor, at du ikke blot kan brødføde dig selv ved at have den kørende, men også kan hyre ansatte. De spæde skridt mod skaleringen af virksomheden kan du derfor begynde at tage nu, men samtidig løber du også ind i nye udfordringer. For hvordan kører du lønning af medarbejdere skattemæssigt, og hvilken løn har du nu råd til at give månedligt?

Slip for juridiske hovedpiner med et lønprogram

Hvis du er typen, som virkelig ikke ønsker at fumle på vejen mod forståelsen af de danske regler for indberetning af A-skat og am-bidrag, eller du ikke vil være ansvarlig for, at lønsedler lever op til alle formalia, bør du køre løn over et lønprogram. For her kan du få hjælp til beregning og udbetaling af løn i overensstemmelse med såvel dansk lovgivning som diverse overenskomster, du er bundet af.

Stå ikke selv med beregning af timeløn eller GDPR

Vælger du et lønprogram, slipper du for selv at skulle beregne løn til dine ansatte. Du behøver altså ikke sidde til langt ud på natten foran computeren for at regne på fx timelønnen, firmapension eller trækprocent. Du behøver heller bekymre dig om GDPR-konform behandling af personoplysningerne på dine ansatte, når du bruger lønprogram, så risikoen for kæmpe bøder fra Datatilsynet er nær nul.

Hav altid styr på formalia ved lønsedler

Lønsedler skal der være styr på, og her gælder det ikke blot om at sikre dokumentation på, at ansatte får den løn, de har tjent. Du skal nemlig også sørge for, at lønsedlen indeholder en masse forskellige oplysninger, før den er gyldig. Den skal bl.a. beskrive pensionsbidrag, indeholdt A-skat og am-bidrag, skattekortet med fradrag og trækprocent, feriepenge og flere andre ting – lad systemet gøre jobbet.

Sæt dig ind i, hvordan lønning fungerer i teorien – og overlad det praktiske til systemer.