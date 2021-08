Skal der være gilde, så lad der være rejsegilde

Det skulle naturligvis fejres med en krans, at Rødovre Port har deres bygninger færdige. Foto: Helle Sehested, Gefion Group

Rødovre Port Rødovre Port har fundamentet på plads, da selve murene og tagkonstruktionen er færdigbyggede. Det blev onsdag fejret med et rejsegilde, hvor arkitekterne, bygherren, entreprenøren, borgmesteren med flere deltog.

Af Michael Hansen

Der bliver bygget på livet løs i Rødovre Kommune. Et af de mange steder, hvor gule og orange mænd i sikkerhedstøj har haft travlt med at forvandle den gamle Stationscentergrund fra en øjebæ til et smukt byggeri, er ved Rødovre Port, der gerne skal blive et nyt vartegn for kommunen blandt andet i form af tre tårne, der løfter sig 58 meter op.

Men knap to år senere ramte Rødovre Port, som er kommunens største enkeltstående byggeprojekt, når det endeligt står færdigt, vil betyde, at de 534 enheder kommer til at huse godt 1000 nye Rødovreborgere, en vigtig milepæl.

Rejsegilde

Det var nemlig tid til det store rejsegilde, der er den fest, som bygherren i det her tilfælde Gefion Group holder for håndværkere, arkitekter og teknikere, når murene står færdige, bjælkelaget er lagt og tagkonstruktionen rejst. Så anses bygningen for at være etableret, også selv om der endnu mangler meget, før det er klar til at blive taget i brug efter hensigten.

”I dag (onsdag, red.) skal vi holde en fest for at fejre, at håndværkerne har sikret, at Rødovre Port er så langt, som det er. Murene er blevet hejst, og de små bump, der var på vejen, er blevet løst”, forklarede teknisk direktør, Martin Schjørring fra Gefion Group, der derudover roste det brede samarbejde hele vejen rundt.

Rejsegildet blev meget passende afholdt i det store åbne areal i bunden af bygningen, inden det istandsættes til boliger. En af de inviterede var Rødovres borgmester, Britt Jensen (S), som sagde følgende.

”Det er imponerende at se, hvordan Rødovres største nyere byggeri så småt tager form. Det bliver fantastisk at følge med i, at de mange nyere borgere unge, som gamle, kan finde sig til rette i de nye bygninger. Allerede når man kommer cyklende kan man se de flotte tårne rejse sig på lang afstand, så det bliver ikke kun beboerne, men hele Rødovre, som kommer til at nyde godt af den flotte bygning”.

Artiklen fortsætter under billedet…

Inspiration fra New York

De første streger til Rødovre Port blev slået af arkitekter for fem år siden, og planen med Rødovre Port er at skabe et moderne nyt byrum med diversitet i boligerne, på udearealerne og på tagterrasserne, så det pulserende byliv kan fortsætte, selvom man er derhjemme.

Den tankegang er ikke ny, for har man besøgt New York er tanken, at Rødovre Port skal lede ens tanker hen på ”The New York Highline”, som tidligere var en jernbane, der blev nedlagt i 1980. I dag har området gennemgået en rivende udvikling, hvor ”The Highline”, som den bare kaldes i folkemunde, i dag er en lang smal grøn park med boliger og byliv hævet over byens puls.

Det er ambitionen, men om det nye byggeri ender med at lede tankerne hen på byen, der aldrig sover, kan kun tiden vise.

De første personer er så småt begyndt at flytte ind i Rødovre Ports A og B-afdeling, hvor de første spader gik i jorden i december 2019 efter, at byrådet endeligt godkendte byggeriet i kommunalplanen i 2018.

Resten af Rødovre Port forventes at stå endeligt færdigt i maj/juni 2023, hvis alt går vel.