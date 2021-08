SF får støtte til forslaget om minimumsnormeringer fra 2022

SFs gruppeformand, Kenneth Rasmussen, glæder sig over, at borgmester Britt Jensen (S) også ønsker at fremrykke minimumsnormeringerne med yderligere et år. Det har nemlig længe været en politisk kæphest for SF. På billedet ses Kenneth Rasmussen i øvrigt til en demonstration tilbage i 2019 for netop minimumsnormeringer i daginstitutioner. Foto: Arkiv

debat Det var dejligt at læse borgmesterens udtalelser om minimumsnormeringer i forbindelse med fremlæggelsen af budgetforslaget. SF har siden vedtagelsen af sidste budget foreslået, at minimumsnormeringerne fremrykkes til 2022. Så det bliver ikke den store knast ved budgetforhandlingerne.

Af Kenneth Rasmussen gruppeformand for SF i kommunalbestyrelsen

Det betyder jo så også, at vi kan tage fat på de problematikker vi oplever med rekrutering og fastholdelse af personale både inden for sundhedsområdet , men også inden for f.eks. lærer- og pædagogområdet. Det er vigtigt, at vi får ansat nyt pædagogisk personale, men også at vi får skabt nogle forhold, der gør, at vi kan fastholde det personale, vi allerede har i vores institutioner. Vi bliver også nødt til at se på mulighederne ved at få flere medhjælpere igennem meritten, således at vi kan få udddannede pædagoger den vej også.