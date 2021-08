Ruller vacciner ud til de unge

Mandag morgen kan eleverne på Rødovre Gymnasium få en vaccine skudt ind i overarmen inden de kaster sig over tyske verber og algebra. Foto: Arkiv

coronavirus Det er især børn og unge der mangler at blive vaccineret mod COVID-19 og derfor ruller der i næste uge pop up-vaccinationssteder ud til tre uddannelsesinstitutioner.

Af Christian Valsted

I de kommende to uger vil der på flere uddannelsesinstitutioner og folkeskoler være mulighed for at lade sig vaccine mod COVID-19 og borgmester Britt Jensen (S) håber, at mage unge vil benytte sig at muligheden for at af en vaccine, når pop up-vaccinationsstederne bliver tilgængelige lige i baghaven og uden tidsbestilling.

”Situationen er den i hele landet, at det især er børn og unge, som mangler at blive vaccineret. Derfor er jeg også glad for, at det de kommende uger bliver lettere for netop disse grupper at blive vaccineret. Kommunen har aftalt med Region Hovedstaden, at tilbuddet om pop up-vaccination kommer til tre uddannelsesinstitutioner i næste uge, og ugen efter er de på plads ved fire folkeskoler i kommunen,” siger borgmester Britt Jensen.

Region Hovedstadens rullende corona-vacciner kommer tilbage til de tre uddannelsesinstitutioner og fire folkeskoler fire uger efter første besøg, så alle også kan få stik nummer to, og Britt Jensen fortæller, at formålet med pop up-vaccinationsstederne helt lavpraktisk er, at gøre det let for børn mellem 12 og 15 år og for de unge på uddannelsesstederne at blive vaccineret

”Jeg glæder mig over den nemme adgang for børn og unge til at få vaccinen. Vi ved, at det især er børn og unge, der mangler at blive vaccineret, og det kan handle om mange ting. For eksempel har man indtil for nylig skullet bestille tid, det kan være svært at komme hen til vaccinationsstederne, og mange unge har nok også deres fokus rettet alle mulige andre steder hen. Især nu hvor vi igen kan begynde at mødes. Derfor er det helt perfekt, at vaccinen nu kommer til de unge i stedet for, at de skal komme til den,” lyder det fra Britt Jensen. I faktakassen kan du se, hvordan du kan blive vaccineret på en af pop up-vaccinationsstederne.