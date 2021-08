Rødovretalent på podiet i PostNord Danmark Rundt

Sebastian Nielsen på vej mod andenpladsen i fjerde etape i PostNord Danmark Rundt. Foto: Anders Weuge

Cykling Sebastian Nielsen der begyndte sin cykelkarriere i Cykelklubben FIX, Rødovre, blev nummer to på fjerde etape af PostNord Danmark Rundt. På en rundstrækning på 188 km, mellem Holbæk og Kalundborg, rammer den blot 20-årige Sebastian Nielsen et udbrud med seks ryttere, som holder hele vejen hjem, hvor Sebastian Nielsen bliver nummer 2 i spurten, efter amerikaneren Colin Joyce. ”Det var stort at blive nummer to, det havde jeg ikke lige regnet med”, siger Sebastian Nielsen efter den flotte præstation.

Af Flemming Haag