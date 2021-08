Rødovres Steffen Olsen missede OL-finale

Riffelskytten Steffen Olsen var natten til mandag i aktion i kvalifikation i 50 meter riffel. Desværre endte som nummer 28 og missede dermed OL-finalen. Foto: BESTSELLER/Lars Møller for DIF og Team Danmark.

Af Christian Klarskov Bauch

Klokken halv fem mandag morgen skulle Rødovres Steffen Olsen forsøge at skyde sig i en olympisk finale i disciplinen 50 meter riffel, hvor skytterne skyder tre gange 40 skud og kan opnå en maksimal score på 1.200 point. Danskeren endte med 1.160 point, efter de 120 skud var afgivet, hvilket gav ham en plads som nummer 28 og dermed langt fra den finalegivende ottendeplads.

Steffen Olsen var ellers fint med efter de første 40 skud, hvor han sluttede flot af med en tiskudsserie på 99 ud af 100 point, men tabte terræn under de næste 40, hvor de sidste to serier kun gav 97 og 96 point. Da regnskabet skulle gøres op efter de sidste 40 skud, var Olsen desværre langt fra en finaleplads og ender som nummer 28 ud af 39 olympiske skytter.

I 50 meter riffel skyder deltagerne tre gange 40 skud i tre forskellige skydestillinger. Først er der 40 skud knælende, hvor man må bruge en arm i bordet som støtte, derefter er der 40 skud liggende, hvor begge albuer må være i pladen, og til sidst står den på 40 skud frit stående, hvor man ikke må bruge andet støtte end sin egen krop.

Jo mere støtte skytten har, jo lettere er det at holde riflen i ro og ramme de magiske 10 point på hvert skud, og for at komme i finalen krævede det 1.176 point ud af de 1.200 mulige. Skydning er derfor en sport, hvor de helt små marginaler kan gøre den helt store forskel. Guldet endte med at gå til Zhang Changhong fra Kina, mens russiske Sergey Kamenskiy tog sølv, og Serbiens Milenko Seric vandt bronze.