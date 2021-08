Rødovrekvinder skal op mod verdenseliten

ishockey Det danske kvindelandshold i ishockey skal for første gang til VM imod verdens absolut bedste nationer, og det bliver med tre spillere fra Rødovre Skøjte- og Ishockeyklub i truppen.

Af Christian Klarskov Bauch

Den 20. august falder pucken i kvindernes VM i ishockey, hvor Danmark for første gang er med blandt verdens ti bedste ishockeynationer, og det bliver med de tre Rødovrespillere Amanda Refsgaard, Emma Russell og Silke Lave Glud i truppen på 25 spillere.

De tre Rødovrespillere er sammen med resten af den danske trup klar til at forsvare de rød-hvide farver på den bedst mulige måde, og de er alle mere end begejstrede for at være blandt ishockeyens elite.

”Det er en vild oplevelse, jeg er sikker på, jeg aldrig vil glemme. Det er jo første gang, vi prøver det. Jeg er bare meget glad og stolt over, at jeg er med til at være en del af det, og jeg glæder mig bare til, at vi kommer ud af de seks dages isolation, og vi skal spille vores første kamp,” fortæller Silke Lave Glud.

Emma Russell er nøjagtig som sin klubkammerat ekstremt begejstret omkring denne mulighed, selvom det har været lang tid undervejs.

”Det er simpelthen så fedt. Lige nu er det en surrealistisk følelse endelig at kunne sidde her og være så tæt på, at turneringen går i gang. Det er noget, vi har ventet alt for længe på, og efter to VM-aflysninger grundet COVID-19, turde man næsten ikke tro på det, men nu er vi her, og vi nyder hvert et øjeblik,” fortæller Emma Russell.

VM er helt specielt

Den tredje af Rødovres landsholdsspillere Amanda Refsgaard kan kun bakke sine holdkammerater op og understreger den lettelse, der er ved endelig at skulle spille VM.

”Det er altid spændende at deltage i turneringer med det danske landshold, og VM er naturligvis helt specielt. Dette år er ekstra specielt, da turen er blevet flyttet over to omgange grundet corona. Det var derfor en stor lettelse endelig at kunne tage flyveren til Canada,” forklare Amanda Refsgaard omkring den proces og uvished, landsholdet har oplevet under pandemien.

Målet for turneringen er, at de skal avancere fra gruppen, hvorfra tre hold går videre til knockout-runderne, hvor modstanderne bliver ishockeyens absolutte verdenstop, der består af Rusland, Canada, USA, Finland og Schweiz. Canada og USA er storfavoritter med Finland og rødovrepigen Michelle Karvinen som outsidere.

Bemærkelsesværdigt er

det, at Sverige ikke er blandt top 10 nationerne til A-VM i Calgary.