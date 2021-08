Rødovre fejrer veteranerne

Rødovre Kommune markerer flagdagen for veteraner og pårørende i Viften den 5. september. Billedet er fra 2020, hvor dagen også blev markeret. Foto: Per Dyrby

flagdag Rødovre er en del af den nationale flagdag den 5. september, hvor alle veteraner og pårørende i byen hyldes for deres indsats.

Af Christian Klarskov Bauch

Kulturhuset Viften lægger søndag den 5. september hus til, når Rødovre hylder byens veteraner og pårørende og anerkender dem for deres indsats i verdens brandpunkter. Borgmester Britt Jensen (S) vil byde velkommen på dagen, hvor byens modigste mænd og kvinder vil være i fokus, når Rødovre er blandt byerne, der fejrer veteranerne ved den nationale flagdag.

“Dagen vil handle om at fortælle vores veteraner og pårørende, hvor meget deres indsats i verdens konfliktområder betyder, og det afsagn de pårørende føler, når deres kære er langt hjemmefra,” oplyser kommunen på rk.dk

Organisationen Støt Soldater & Pårørende vi være til stede for at hjælpe både veteraner og pårørende børn og voksne med at komme igennem deres udfordringer og takke dem for deres enorme bidrag til samfundet, når det er allersværest.

Arrangementet i Viften vil være åbent for alle veteraner og pårørende, der ønsker at være med til en dag, hvor de er i fokus. Dagen bliver sluttet om aftenen med et stort anlagt nationalt live-show.