Rødovre FC talent til U19 VM i Tjekkiet

Rødovre FCs August Mathiassen er udtaget til U19 VM i Tjekkiet. Foto: Privat

Floorball Rødovre FCs talentfulde August Mathiassen der er udtaget til U19 VM i Tjekkiet, har ambitioner om, at blive landsholdsspiller.

Af Flemming Haag

August Mathiassen er en talentfuld back, der har spillet 14 sæsoner i Rødovre FC. ”August har udviklet sit spil de seneste sæsoner, og han er blevet en vigtig spiller for Rødovre FCs Ligahold”, siger ungdomsformand Gitte Have.

August Mathiassen har store ambitioner om at blive landsholdsspiller, og første skridt på vejen er udtagelsen til U19 VM i Tjekkiet.

Rødovre FCs træner Niklas Nordh siger. ”Jeg ser August Mathiasen som en fremtidig landsholdsspiller, der har et fantastisk pasningsspil og en god spilopfattelse.

Hvis han lægger det nødvendige arbejde ind, kan den kommende sæson meget vel blive den sæson, hvor han tager det næste store skridt.

Rødovre FC er repræsenteret med fem spillere til landsholdssamling i weekenden.

Det er ikke kun August Mathiassen der er landsholdsaktuel. Rødovre FC har hele fem spillere med til landsholdssamlingen i denne weekend, hvor Oliver Have, Patrick Møller, Magnus Møller, Jannik Dalkvist og Andreas Kleczewski er udtaget til landsholdssamlingen i Kolding.