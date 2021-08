RH træner imødeser svær sæson

Anne Jagd er tilbage efter den korsbåndsskade, der holdt hende ude i hele sidste sæson. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Rødovre Lokal Nyt, har talt med Rødovre HKs træner Troels Brøns, om den kommende sæson for RHs 1. divisions damer.

Af Flemming Haag

I skal møde Ligaholdet Ajax København i 1/8-finalen i pokalturneringen, hvad forventer du af den kamp?

” Jeg er glad for at vi skal møde Ajax i pokalturneringen, for der får vi en smagsprøve af, hvor gode de gode hold er, og jeg ser meget frem til pokalkampen mod Ajax København.

Det er altid spændende, når man som 1. divisionshold får lov til at spille mod et ligahold, der kan man se hvor meget der skal til for, at være på det niveau – det synes jeg er interessant. Ajax er selvfølgelig klare favoritter, ingen tvivl om det. Vi skal bruge oseaner af fysik for, at have en chance for at matche dem en lille smule, men det er en gratis forberedelseskamp, og en god kamp for os op til turneringsstarten”.

Hvad er dine forventninger til den kommende sæson?

”Efter to sæsoner i den ”tunge ende” af tabellen, skal vi helst rykke et par pladser op. Vi ved godt det bliver en svær kamp, hvis vi ser på de hold vi er oppe imod. SønderjyskE, Bjerringbro, EH Aalborg, Hadsten, DHG, TMS Ringsted og Vendsyssel er gode hold, og de bliver svære at slå. Det kan godt være vi kan få en enkelt sejr eller to mod de nævnte hold, men det er nok også højden. De hold vi skal kæmpe med for at undgå en af de tre nedrykningspladser, er Lyngby, Gudme, AGF og Roskilde, det er de hold vi skal forsøge at holde bag os, men det bliver svært.

Til den kommende sæson, får vi flere ressourcer på bænken, da vi får nye folk ind omkring holdet. Vi har som noget nyt, fået tilknyttet fysiske trænere omkring holdet, og de gør det rigtig godt og har gjort deres arbejde i forhold til den fysiske træning.

Vi har i år øget den fysiske træning, så vi ikke taber fokus i kampens slutfase, det er derfor vi har ændret lidt på det med de fysiske trænere, så det kan hjælpe os til at blive bedre i slutfasen af kampene, så vi bliver mentalt stærkere”.

Har i haft optimale forberedelser op til sæsonen?

”Vi har haft gode forberedelser til op til sæsonen. Vi træner 3-4 gange om ugen, har spillet træningskampe mod TMS Ringsted og HIK, og i dagene den 19.-22. august er vi på træningslejr i Fredericia, hvor vi møder Bjerringbro og Rækker Mølle, og den 28. august, spiller vi pokalkamp mod Ajax København fra Ligaen i Santander Cuppen.

I lægger ud mod SønderjyskE, og i kamp nummer to er det udekamp mod Bjerringbro, er det en ønske start?

”SønderjyskE er helt klart oprykningsfavoritter, men det er fint nok, at vi skal lægge ud mod SønderjyskE. De har ikke set os spille, og vi har ikke set dem spille, så sandsynligheden for at vi skal overraske, skal ske i den første kamp. SønderjyskE er gode, og de har fået tilgang af gode spillere.

Bjerringbro i kamp nummer to, det bliver heller ikke nemt. Umiddelbart ser Bjerringbro grimme ud, de har vundet over EH Aalborg og spillet uafgjort mod Vendsyssel i træningskampe, så de ser fornuftige ud”.

I sidste sæson var i hårdt ramt af skader, er situationen blev bedre?

”Sophia Lind Nielsen er desværre ude hele den kommende sæson, med en korsbåndsskade, Nicoline Brøns er opereret i skulderen, og er sikker ude hele sæsonen. Anne Glas og Caroline Nielsen er ude frem til jul, så helt fri for skader er vi ikke”.

Spændende comeback til Anne Jagd efter korsbåndsskade?

Anne Jagd var ude hele sidste sæson, på grund af den korsbåndsskade hun pådrog sig mod Bjerringbro i forrige sæson. En sæson hvor Anne Jagd imponerede med hele 96 scoringer, og var stærkt savnet i sidste sæson.

”Anne er klar igen, og spiller sin første kamp efter sin skade, på træningslejren i Fredericia” siger Troels Brøns.

Er der kommet nye spillere til?

”Vi har fået tilgang af tre unge spillere fra Ajax, alle potentielle bagspillere og en venstre fløj fra Roskilde. De nye talentfulde piger, har en rigtig god træningskultur. Ellers er holdet nogenlunde intakt, og det er en god ung spillertrup vi har, som er spændende at arbejde med”, slutter Troels Brøns, der glæder sig til, at komme i gang med turneringen.