Restaurantens nye klæder

Restauratør Rasmus Lund Jonasson har brugt sommeren på at renovere Espehus, der har skiftet navn til Espehus Kro. Foto: Brian Poulsen

ny mand i køkkenet Efter en større renovering er den idylliske Restaurant i Espeparken igen klar til at sætte lokal krydderi på tilværelsen. Restauranten har skiftet navn til ’Espehus Kro’ og onsdag den 1. september vil stedets nye restauratør vise det nye spisested frem til alle nysgerrige.

Af Christian Valsted

Restauratør Rasmus Lund Jonasson har ikke ligget på den lade side, siden han 1. juli overtog forpagtningen af Restaurant Espehus. Faktisk har han med egne ord ligget på sine blege knæ og skrubbet gulve for at give den historiske restaurant et tiltrængt ansigtsløft.

”Det har været en lang og hård proces, men det er virkelig også blevet godt,” fortæller Rasmus Lund Jonasson, der onsdag den 1. september inviterer alle nysgerrige borgere indenfor på ’Espehus Kro’, som er restaurantens nye navn.

Og hvis du kan huske, hvordan der så ud på spisestedet inden Rasmus Lund Jonasson overtog forpagtningen, så kan du forvente lidt af en forvandling.

”Vi startede med at fjerne gulvtæpperne og opdagede, at der lå et flot murstensgulv under tæpperne, som jeg har skuret og skrubbet og renset med brun sæbe. Det er virkelig blevet flot,” siger Rasmus Lund Jonasson.

Byder på gratis øl

I en anden del af restauranten lå der gemt et flot plankegulv under det gamle gulvtæppe. Plankegulvet har også fået nyt liv og generelt har Rasmus Lund Jonasson og holdet bag Espehus Kro været i arbejdstøjet for at blive klar til åbningen.

”Vi har selvfølgelig også malet og det har givet en helt anden friskhed til stedet,” siger Jonasson, der selv har svinget penslen. Onsdag den 1. september skulle malingen gerne være tør, så ordrebøgerne kan blive fyldt op.

”Jeg har stået på stiger, boret og hamret, så jeg glæder mig allermest til at komme tilbage i køkkenet, hvor jeg ikke har været i to måneder. Det bliver dejligt at lave mad igen,” mener restauratør Rasmus Lund Jonasson, der på åbningsdagen den 1. september klokken 16 byder på gratis øl til de første 100 gæster og ellers glæder sig til at vise det nyrenoverede spisested frem.