Radio Rødovre er igen klar med bankospil

Jette Jensen og Torben Eilersen glæder sig til at kunne byde velkommen til bankospil på Tinderhøj Skole. Foto: Red.

gamle ole Den frivillige lokalradio har i årtier været synonym med afvikling af bankospil og efter en ufrivillig pause er radiostationen igen klar til at gå efter fuld plade.

Af Christian Valsted

I et kælderlokale i Foreningshuet på Højnæsvej producerer og sender 15 studieværter, der alle arbejder gratis i radioens ånd, hver dag radio ud til hele Verden. Radio Rødovre sender internet-radio 24 timer i døgnet og der bliver lyttet med på hele kloden.

”Vi kan se, at 12 procent af vores lyttere kommer fra USA. Vi ved ikke helt hvorfor, men de kan vel lige den musik vi spiller. Vi får også dagligt sendt nye country-numre fra kunstnere i USA, der ønsker at vi spiller deres sange,” siger radioens daglige leder, Torben Eilersen, med et smil.

Radio Rødovre er lidt af en kulturinstitution i Rødovre Kommune, men selvom radioens studieværter arbejder ganske gratis, er den lille lokal radio trængt økonomisk.

”Vi skal jo stadig betale husleje, el-regningen og købe nyt udstyr og det har været svært under coronakrisen,” siger sekretær Jette Jensen, inden hun fortæller, at radioen tidligere har fået henstand med huslejebetalingen.

Heldigvis er der positiv stemning i det lille intime radiostudie på Højnæsvej for allerede den 18. august skal Radio Rødovre igen afvikle bankospil, der er en vigtig indtægtskilde for at holde radioen oven vande.

Rykker ind på Tinderhøj Skole

Det er halvandet år siden Radio Rødovre sidst afviklede bankospil. Det foregik på Restaurant Bellahøj, men nu har radioen lavet en aftale med Rødovre Kommune om lån af festsalen på Tinderhøj Skole.

”Vi har allerede mange tilmeldinger og vi kan mærke at der er et stort behov for at komme ud og mødes igen. Banko er for alle og vi glæder os til at møde lytterne, almindelige borgere og bankohajerne. Der er flotte præmier, men det er de sociale aspekter, der fylder mest,” siger Torben Eilersen.

På Radio Rødovres Facebook-side kan du læse mere om, hvordan du deltager i bankospillet den 18. august på Tinderhøj Skole.