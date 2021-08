Nyudklækket millionær: ”Jeg troede det var telefonfis”

30-årig mand fra Rødovre blev millionær midt i havearbejdet Foto: Presse/ Danske Spil

heldige kartoffel En 30-årig mand fra Rødovre blev Lotto-millionær midt i havearbejdet. Selv var han overbevist om, at der var tale om telefonfis, da Danske Spil ringede ham op.

Af Christian Valsted

Der findes telefonopkald, der kan få en til at grine og så findes der opkald, der kan få en til at græde. Og så findes der helt specielle opkald, hvor man taber underkæben og har svært ved at tro på ordene i den anden ende af røret.

Sådan et opkald fik en 30-årig mand fra Rødovre forleden, da han ordnede have sammen med sin kæreste og datter i hjemmet i Rødovre.

Opkaldet kom fra Danske Spil og beskeden var klar: Du er blevet Lotto-millionær.

”Jeg tænkte, det var løgn, og at det var telefonfis eller en eller anden ond joke. Jeg var helt rundt på gulvet. Min kæreste så, at jeg snakkede i telefon, og hun kunne se, at jeg så lidt mærkelig ud, så hun fulgte næsten efter mig rundt i haven,” siger den nyslåede millionær fra Rødovre til Danske Spil.

Brød sammen

Den heldige vinder havde svært ved at tro på det, han fik at vide i telefonen, og insisterede på selv at undersøge, om det nu også var rigtigt. Derfor måtte han indstille havearbejdet for at tjekke sin konto hos Danske Spil.

”Da jeg kunne se, at det var rigtigt, brød vi næsten sammen, fortæller den 30-årige vinder, der på kontoen kunne se, at der var tikket én million kroner ind, efter at han havde vundet på ’Millionærgarantien’ i forbindelse med udtrækningen af weekendens Lotto-tal.

Da parret havde samlet sig igen, blev de enige om, at den lille familie på tre skal have en ny bil.

”Vi har også snakket om, at vi nu kan give vores datter og eventuelt et barn nummer to den bedste økonomiske start på livet,” siger de til Danske Spil.