Ny mand i spalterne

Journalist Michael Hansen er tiltrådt et vikariat på redaktionen.

nyt fra avisen I den kommende tid vil du opleve et nyt navn, når du læser din lokalavis.

Af Christian Valsted

Journalist Michael Hansen er tiltrådt et vikariat på redaktionen. Selvom Michael formentlig vil være ukendt for de fleste, så er Rødovre bestemt ikke ukendt territorium for avisens nye mand i marken.

28-årige Michael Hansen har senest været tilknyttet Ugeavisen Slagelse, men han er født og opvokset i kommunen. Han glæder sig derfor til at kaste sig over nyheder om stort og småt fra barndomsbyen.

”Det er klart, det bliver dejligt bekvemt at skulle give sig i kast med at skrive historier fra Vestegnens bedste kommune, Rødovre. Rødovre er en by med stolte traditioner i form af et rigt foreningsliv – kulturliv og jeg elsker altid at være i Rødovre, som jeg ser som værende mit andet hjem.”

“Jeg ser meget frem til at komme ud at se borgerne i øjnene og høre om kommunen stadigvæk er ligeså fantastisk, som jeg husker den,” siger Michael Hansen.