Ny mand i marken ser Rødovre på en helt anden måde

Vi kan med glæde byde velkommen på avisen til 28-årige Christian Klarskov Bauch, der er ny journalist-praktikant på Rødovre Lokal Nyt. Foto: Brian Poulsen

nyt ansigt på avisen Vi er pivstolte over at kunne præsentere avisens nye journalist-praktikant Christian Klarskov Bauch, der på trods af et synshandicap, er klar til at tage sig kærligt af sportsdækningen i Rødovre og ellers kaste sig nysgerrigt over stort og småt.

Af Christian Valsted

Så længe borgerne ikke har noget imod at blive interviewet af en mand med en blindestok i hånden, kan jeg ikke se noget problem,” siger avisens nye praktikant, Christian Klarskov Bauch, der starter på redaktionen senere på måneden, hvor han skal dække sport, men også dække stort og småt om alt andet der foregår i kommunen.

Christian kommer fra Hvidovre på den anden side af byskiltet og har læst journalistik på Syddansk Universitet i Odense, hvor han pendlede frem og tilbage, fordi han ikke ville flytte væk fra Vestegnen, hvor han altid har haft hjemme.

”Jeg har i mange år været rigtig glad for at skrive, og det blev en naturlig vej for mig at gå, da jeg skulle vælge uddannelse at prøve journalistikken af. Selvom optagelseskravene var ret hårde, så lykkedes det mig at komme ind, og jeg har siden lært en frygtelig masse om at skrive, som jeg nu vil gøre alt for kommer avisen til hjælp og vil være til gavn for læserne,” fortæller Christian Klarskov Bauch, der har første dag på avisen den 16. august.

Bidt af en gal bold

Avisens nye praktikant har hele livet været glad for sport i alle afskygninger.

”Selvfølgelig startede det med min interesse for fodbold, og så voksede den ellers derfra til, at jeg ser stort set al sport, hvis jeg kan slippe afsted med det,” fortæller Christian, der findes sport fascinerende, fordi det er den eneste form for underholdning, hvor der ikke findes et manuskript, og virkelighedens sportsdramaer ofte overgår dem, de kan skrives i Hollywood.

”Jeg plejer at kalde sport for verdens eneste ægte reality-tv, fordi det er 100 procent ægte og autentisk, og det er det, der gør, at jeg vender tilbage til det, uanset hvor mange nederlag jeg oplever. Hvis man selv elsker sport, så er forklaringer overflødige, og hvis man ikke gør, så er forklaringer umulige,” fortæller han.

Nyt syn på Rødovre

Christian har et stærkt nedsat syn og med en blindestok i hånden er han ikke prototypen på en journalist, der tilmed elsker at dække sport, hvor skarpe øjne er en god forudsætning, men handicappet slår på ingen måde vores nye mand ud.

”Jeg er stærkt svagtseende, men i stedet for at lade det stoppe mig, så har jeg brugt det til at blive klar over nogle ting i Verden, som andre overser. Jeg lægger mærke til lyde, lugte og andre sanser, som de fleste andre ikke gør, og det er en unik egenskab, som jeg fra start har brugt i mit skriveri, og så længe folk ikke har noget imod at blive interviewet af en mand med en blindestok i hånden, kan jeg ikke se noget problem,” siger Christian, der allerede har pudset skriveformen af med artikler i avisen i de sidste par uger.

”Jeg glæder mig til at fortælle om alle de store og små historier, der er i Rødovre. Jeg elsker at tale med folk og høre deres historier, for alle har en unik historie, og det bliver virkelig fantastisk at fortælle om alle de ting, som de store medier mener er alt for små. Intet er for småt, hvis det påvirker folk, og jeg glæder mig voldsomt meget til at være en del af Rødovre Lokal Nyt fra midten af august,” siger han.