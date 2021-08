Nu snører vi løbeskoene igen

Avisens sociale løbeklub er igen klar til at få sved på panden den første fredag i hver måned. Første tur er på fredag den 6. august. Foto: Arkiv

Rødovre lokal løb Efter en lang og ufrivillig løbepause er vi nu igen klar til at samles til hyggeløb og fyraftensøl hver den første fredag i måneden.

Af Christian Valsted

Forsamlingsforbud og et utal af forskellige corona-mutationer har sat et stopper for avisens sociale løbeklub ’Rødovre Lokal Nyt’, men alt godt kommer til dem der venter og ventetiden er heldigvis ovre, for på fredag er vi nemlig igen klar til at få pulsen op, når vi inviterer til fælles løbetur på Rødovres veje.

Avisens løbeklub kombinerer det bedste fra to verdener den første fredag i hver måned. Løb og øl. Alle kan være med og tempoet tilpasses.

Vi mødes klokken 16.30 foran Det gamle Hundebad på Rødovrevej, hvor vi også altid slutter turen og får slukket tørsten.

”Jeg synes, det er dejlig at starte weekenden med en løbetur og gennem årene har det været sjovt at møde mange borgere til den månedlige tur rundt i Rødovre. Vi forsøger altid at finde på nye ruter, der viser Rødovre frem. På fredag tror jeg, at vi skal et smut til IrmaByen,” fortæller løbeklubbens formand, ultraløberen Leon Skriver Hansen, der altid løber med og sørger for at alle komme i mål.

Der er også plads til dig på turen. Du må gerne tilmelde dig begivenheden på Facebook under ’Rødovre Lokal Løb’, men du er også velkommen til bare at troppe op på fredag klokken 16.30.