Nu skal beboerne stemme om Carlsros fremtid

Den 5. september skal beboerne i Carlsro til stemmeurnerne. I Rødovrehallen skal de tage stilling til, om en større renoveringsplan skal føres ud i livet. Foto: Arkiv

afstemning nærmer sig På søndag skal beboerne i Carlsro tage stilling til helhedsplanen, der kan medføre en historisk stor renovering af hele boligafdelingen.

Af Christian Valsted

Den 5. september skal beboerne i Carlsro tage stilling til den helhedsplan, som afdelingsbestyrelsen i Carlsro siden 2013 arbejdet på. Helt præcist skal beboerne stemme om, de ønsker den fremlagte helhedsplan, der forventes at koste 885 millioner kroner, hvoraf Landsbyggefonden støtter med cirka 293 millioner kroner.

I løbet af sommeren har afdelingsbestyrelsen færdiggjort helhedsplanen og på et møde den 22. august blev beboerne orienteret om planen, der, hvis den senere bliver stemt i gennem af beboerne, vil betyde, at stort set samtlige 901 lejemål i Langhuset og rækkehusene i Carlsro skal renoveres for et beløb i størrelsesordenen 885 millioner kroner.

Helhedsplanen er indgribende for beboerne, da planen vil betyde, at de mange lejemål etapevis kan renoveres fra 2023 til 2026, men også fordi omkring halvdelen af beboerne skal genhuses i løbet af processen.

Ifølge formand for afdelingsbestyrelsen i Carlsro, Peter Lund Sørensen, er helhedsplanen en klar nødvendighed, hvis de mange boliger skal leve op til fremtidens behov. Han vil derfor stemme ja til planen.

”Der er ingen tvivl om, at vi med helhedsplanen foretager et stort indgreb i mange beboere i Carlsro, men vi ser det også som en klar nødvendighed, da der er mange grundlæggende bygningsdele, der er helt nedslidte i både rækkehusene og Langhuset,” siger Peter Lund Sørensen, der nævner tage, faldstammer, vandrør, elevatorer, kloak, isolering og vinduer, som nogle at de elementer der skal udskiftes og renoveres.

”Derfor ser vi det som den bedste løsning for Carlsro med en helhedsplan, da vi samtidig kan få støtte fra Landsbyggefonden, der betaler, i vores tilfælde, cirka en tredjedel af hele renoveringen,” siger Peter Lund Sørensen.

Nervøse for udestuer

Helhedsplanen er omfattende og selvom Carlsro kan modtage renoveringsstøtte på op til 293 millioner kroner fra Landsbyggefonden, vil den samlede renovering medføre huslejestigninger til beboerne på op til 26 procent for visse lejemål.

Flere beboere har udtrykt bekymring for de bebudede huslejestigninger, men flere beboere i rækkehusene er også bange for, om de kan få lov til at bevare deres udestuer og overdækninger, hvis der skal renoveres tag.

I et skriv til beboerne i juni måned oplyste bestyrelsen, at der arbejdes på en stilladsløsning, der kan håndtere renovering af tagene i rækkehusene, uden at beboernes udestuer må lade livet.

”Det er helt korrekt, at flere beboere har haft en frygt for at miste udestuer og halvtage, men vi har fundet en metode i Styregruppen, som gør at de udestuer, der er opført korrekt og som dermed kan blive stående, ikke skal rives ned, med den stilladsløsning, vi har fundet frem til sammen med rådgiverne.” siger Peter Lund Sørensen.

Billigere end forventet

I april måned skrev vi her i Lokal Nyt, at den gennemgribende renovering, af størstedelen af de 901 lejemål i Carlsro, kunne lande på en samlet regning på 1,1 milliard kroner.

Siden er helhedsplanen blevet revideret ad flere gange og i den færdige helhedsplan, som beboerne blev præsenteret på et beboermøde den 22. august, forventes den samlede regning af lande på 885 millioner kroner.

”Vi har revideret og ændret helhedsplanen flere gange, og vi har blandt andet fundet ud af, at det ikke er nødvendigt med udskiftning af døre og vinduer i rækkehusene, hvilket er en af årsagerne til, at den samlede regning forventes at samle på 885 millioner kroner,” siger Peter Lund Sørensen.