Nu kommer fritidspasset også til Rødovre

Fripasordning målrettet socialt udsatte børn på vej i Rødovre Kommune Foto: Arkiv

ordning på vej Størstedelen af landets kommuner støtter udsatte børns fritidsaktiviteter og nu er fripasordningen også på vej i Rødovre Kommune, der som led i en aftale med DGI Storkøbenhavn, er klar til at udrulle støtteordningen, der er målrettet socialt udsatte børn.

Af Christian Valsted

Som én af relativt få kommuner i hovedstadsområdet, har Rødovre Kommune ikke en ordning, hvor udsatte børn og unge fra socialt dårligt stillede familier kan få økonomisk støtte til deres fortrukne fritidsaktivitet i det lokale foreningsliv.

Det såkaldte ”fritidspas’ er dog på vej og det vil betyde, at endnu flere børn og unge kan få mulighed for at dyrke sport og motion i foreningsregi med andre.

I 2016 viste en analyse fra Idrættens Analyseinstitut, at markant færre børn, hvis forældre stod uden for arbejdsmarkedet, dyrkede regelmæssig sport eller motion og derfor glæder det borgmester Britt Jensen (S), at fripasordningen nu skal afprøves lokalt, som led i partnerskabsaftalen ”Børn og unge i forening” mellem Rødovre Kommune og DGI Storkøbenhavn.

”Vi ved, at børns deltagelse i fritidsaktiviteter kan være med til at overkomme de barrierer, som socialt udsatte familier møder, og som blandt andet er med til at øge risikoen for, at børnene selv ender i en udsat position senere i livet. Derfor er vi opsatte på at samarbejde mere målrettet med kontingentstøtteordning i en pilotfase, som vil give familier mulighed for at sende deres børn til foreningsaktiviteter, og som vil give os værdifuld viden i arbejdet med at udbrede ordningen,” udtaler borgmester Britt Jensen i en pressemeddelelse.



Har ambitiøse planer

Rødovre Kommune oplyser, at målsætningen og intentionen med pilotprojektet i første omgang er, at arbejde mere målrettet for at få flere børn og unge fra socialt udsatte familier med i foreningslivets aktiviteter ved at give en række børn og unge mulighed for kontingentstøtte til foreningsaktiviteter.

På længere sigt På lidt længere sigt er det intentionen at kommunen og DGI Storkøbenhavn vil søge en pulje i Socialstyrelsen med henblik på at finansiere, etablere og udbrede en større og mere ambitiøs fritidspasmodel, som kan både kan nå flere familier og rummer flere elementer end kontingentstøtte.

Det fortæller Jon Mortola Hansen, der er bosiddende i Rødovre og bestyrelsesmedlem hos DGI Storkøbenhavn.

”Det er vigtigt for os, at vi på sigt får etableret flere og bedre muligheder for socialt udsatte børn i Rødovre, så de også finder vej ind i idrætsfællesskaberne. Det er derfor også helt afgørende, at vi sammen med kommunen får rejst de nødvendige økonomiske ressourcer i Socialstyrelsen, så vi kan støtte endnu flere familier og deres børn til at få et aktivt idræts- og fritidsliv,” siger Jan Mortola Hansen.