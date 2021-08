Nu kører valgbussen

Kommunalvalget nærmer sig og hver uge frem mod valget vil vi sætte fokus på kandidaterne og deres mærkesager her i spalterne. Foto: Arkiv

kv21 Til november skal Rødovre til stemmeurnerne, og frem mod kommunalvalget vil vi, efter bedste evne, gøre dig klogere på de opstillede kandidater og deres mærkesager.

Af Christian Valsted

Tirsdag den 16. november er en festdag for demokratiet. I hele landet kan borgere med stemmeret være med til at vælge, hvilke lokale politikere, der skal have magten i byråd og kommunalbestyrelser. Lokalt skal der vælges 19 personer ind i Kommunalbestyrelsen, og frem mod valget vil vi hver uge afsætte spalteplads, så du kan blive klogere på de forskellige partier, de opstillede kandidater og deres mærkesager.

Valgdækningen vil få ekstra opmærksomhed i Lokal Nyt de kommende måneder, og vi vil blandt andet bringe en artikelserie, der går tæt på de nye kandidater, der stiller op til valg for første gang.

Hvad er vigtigt for dig?

I forbindelse med valgdækningen vil vi gerne inddrager jer læsere mere i processen.

For hvad er egentlig vigtigt for jer, når I skal sætte jeres X i stemmeboksen den 16. november?

I den forbindelse søger vi på avisen to familier. En, der har boet her i kommunen + 15 år og en, som fornyeligt (indenfor et år) er flyttet hertil. Vi vil gerne tale med jer om det kommende kommunalvalg og om, hvad I mener, at det kommende valg skal handle om? Har I fokus på de samme ting og hvad vægter I højest?

Lyder det som dig eller nogen du kender, så smid mig gerne en mail på

michael.hansen@sn.dk