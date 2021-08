Musik og mad forener

Der var fest, farver og forskellighed på Rødovregaard i lørdags Foto: Brian Poulsen

mangfoldighedsfestival: Rødovregaard åbnede lørdag den 21. august porten op for årets Mangfoldighedsfestival, og det blev en dag, der bragte alle tættere sammen ved hjælp af musik og mad.

Af Christian Klarskov Bauch

Hvordan gør man en lørdag sidst i august til noget helt specielt for Rødovres borgere? Man fortsætter den ti år gamle tradition med at åbne porten til Rødovregaard og byde velkommen til Mangfoldighedsfestival, hvor børn og voksne i alle aldre får udvidet deres horisont.

Allerede inden festivalen officielt begyndte klokken ti om formiddagen, var der masser af glade mennesker på Rødovregaard. Flere af dem hilste på venner og bekendte, som de knap havde set siden før mundbind og PCR-test var ord, vi fik ind i vores fælles ordforråd, andre gjorde klar ved deres boder, hvor de dagen igennem skulle sælge lokale specialiteter, og alle var klar til en rigtig hyggelig dag i fællesskabets tegn.

Klokken ti begyndte dagen for alvor, og da formand for Integrationsrådet, Lally Parwana, åbnede festivalen sammen med byens borgmester, Britt Jensen, valgte solen også at deltage i festen og lyse de mange folk fra alverdens baggrunde op.

Duften af mad og kager begyndte så småt at brede sig, godt båret på vej af den stille brise, og den blev fulgt af lydene af børn, der leger, voksne der snakker og de enkelte, der allerede nu skulle have en sen morgenmad til festivallen, men det var intet imod det, der snart skulle ske.

Ghanesiske trommer

Som et tordenskrald blev luften flænset af lyden fra ghanesiske trommer, og gæsterne vidste godt, hvad den nu ville stå på. Dem der stadig var lidt morgentrætte, fik hurtigt blinket den sidste søvn ud af øjnene, da de vestafrikanske rytmer indtog Rødovregaard og vækkede folk til live.

Folk dansede og sang, men danskere er jo som bekendt et henholdent folkefærd, så musikkerne var nødt til flere gange at true med at pakke deres ting, hvis folk ikke kom op i omdrejninger. Det tog folk til sig, og hurtigt blev brostenene fyldt af dansende fødder, og vinden blev malet af sangstemmer.

Rytmerne fra de ghanesiske trommer var noget fremmed for nogle af gæsterne, men de lærte hurtigt at skråle med til takten af de rytmiske slag. Lyden blev passende ricochetret rundt i gården ad bygningerne omkring og stenene under fodsålerne, og stille og roligt vågnede folk op, slap hæmningerne og blev forenet af en musik, mange aldrig havde hørt før.

Da de ghanesiske musikere havde udført deres borgerpligt og sat gang i formiddagen, som få andre ville kunne gøre det, vendte folk tilbage til boderne, hvor nogle af de forbrændte kalorier skulle genindtages i form af maden og kagerne.

Her leves der i sandhed op til det gamle udtryk om, at vejen til en mands hjerte går igennem hans mave, og luften blev igen fyldt med en kombination af dufte bredte sig igen. Noget duftede stærkt, andet sødt og noget tredje en blanding, man ikke helt kunne sætte fingeren på, og det var alt sammen til glæde for folk i alle aldre.

Mad og musik var de perfekte redskaber til at føre folk fra forskellige verdener sammen på en flot sensommerdag, hvor Rødovregaard gjorde sit ypperligste for at samle os som et folk. Der var ikke noget, der hed dem og os, der var kun os, os alle sammen.