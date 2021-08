Mørkøv og Norman vinder guld i nervepirrende parløb

Rødovres Michael Mørkøv vandt i formiddags OL-guld med makkeren Lasse Norman Hansen Foto: Lars Møller/Pressefoto

OL De danske baneryttere Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen vandt lørdag formiddag dansk guld i herrernes parløb ved OL i Tokyo efter en utrolig spændende afslutning.

Af Christian Klarskov Bauch

Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen havde inden lørdagens olympiske parløb aldrig prøvet

at tabe, når de kørte sammen, og efter 50 kilometer på cykelbanen i Izu kunne de to både kalde sig

olympiske mestre og stadig ubesejrede som par. Guldmedaljen blev sikret efter en nervepirrende

afslutning på et parløb, der ellers hele vejen igennem blev kontrolleret af de to danskere.

” Sådan Michael Mørkøv. Så viser vi lige, hvem der er verdensmestre,” udbrød Eurosports

cykelkommentator Thomas Bay, da Rødovres cykelstjerne vandt den sjette af de 20 indlagte

spurter og satte en skræk i resten af feltet.

Det stod hurtigt klart i parløbet, at det blev en kamp imellem Danmark, Frankrig og Storbritannien,

hvor de andre nationer hurtigt blev degraderet til statister i banecyklingens svar på Donkey Kong

Rally. Der var vanen tro masser af styrt og kaos, men Mørkøv viste, at han ligesom på landevejen

er en af banefeltets klogeste og mest elegante ryttere.

Eurosports medkommentator og Michael Mørkøvs daglige sportsdirektør Brian Holm var den

første, der turde kalde en dansk guldmedalje, da han to tredjedele inde i løbet meldte ud, at det

ser ud til, at danskerne vinder.

”De har simpelthen styr på det Lasse og Michael,” fortsatte en imponeret Brian Holm, da de

forsvarende verdensmestre var her, der og alle vegne i et parløb, hvor det viste sig, at de indlagte

spurter blev det afgørende, da ingen hold fik lov til at tage omgange på feltet, der til sidst var

splittet i atomer.

Til sidst i løbet skulle briterne til at rykke på sig, og det gjorde de også med et alt eller intet

kamikazeangreb på Mørkøv og Norman, der ikke kunne følge antrittet. De begyndte stille og roligt

at æde meter efter meter på danskerne, og parløbet blev til sidst til etn jagt, hvor hverken

kommentatorer eller seere havde helt styr på, om briterne nåede at hente, hvad der var tilbage af

feltet på de sidste omgange.

En mand havde dog styr på resultatet, og da Michael Mørkøv kunne række armene i vejret turde

Tghomas Bay at udbryde, at der endelig kom dansk guld på cykelbanen. Michael Mørkøv kunne

endelig få sin guldmedalje i parløb, 12 år efter han første gang forsøgte sig sammen med Alex

Rasmussen, og Der er et yndigt land kunne lyde gennem højtalerne på cykelbanen. Sølvet gik til

Storbritanien, mens Frankrig kunne hænge bronzemedaljerne om halsen.