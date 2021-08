I morgen kan du hylde den nye bykonge

Den nybagte OL-guldvinder Michael Mørkøv bliver i morgen fejret på Rødovre Rådhus af borgmester Britt Jensen (S). Bagefter går turen til Rødovre Centrum, hvor alle kan komme tæt på byens helt egen guldvinder. Foto: Arkiv

Af Christian Valsted

Rødovre har fået en olympisk mester og i morgen kan du være med til at hylde magiske Mørkøv, når han bliver fejret på Rødovre Rådhus og senere i Rødovre Centrum.

”Guldmedaljen er er et fantastisk højdepunkt på en i forvejen særdeles flot karriere. Det bliver spændende at følge Michael Mørkøv videre frem, men først skal han fejres behørigt, når han vender hjem fra Japan,” siger Britt Jensen, der selv tager i mod Rødovres guldvinder på rådhuset klokken 13.45.

Efter en kort fejring foran rådhuset går turen over vejen til Rødovre Centrum. Her er der taler på Festpladsen, hvor der også er mulighed for at fejre vinderen med et glas og en autograf.

Arrangementet slutter cirka klokken 15.00, da Michael Mørkøv skal videre til Struer for at stille til start i PostNord Danmark Rundt tirsdag den 10. august.

Rødovre borger Michael Mørkøv vandt OL guld i parløb sammen med makkeren Lasse Norman Hansen. I morgen bliver han fejret lokalt.