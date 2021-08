Manglende skarphed kostede Avarta sejren

Efter sidste uges premieresejr kom Avarta ned på jorden igen her til aften Foto: Arkiv

fodbold Sæsonens første ligakamp på hjemmebane blev en bitter oplevelse for Avarta, da holdet ikke havde fået indstillet sigtekornet godt nok og tabte 1-3 til Brønshøj Boldklub.

Af Christian Klarskov Bauch

Avarta tog mandag aften imod Brønshøj Boldklub på Tømmermester Jim Jensens Park, men det blev ikke den hjemmebanestart, som værterne havde håbet på, da Benny Galls tropper måtte forlade den regnvåde bane med en 1-3 dukkert i en ellers underholdende fodboldkamp.

Gæsterne kom stærkt fra land, da Nicolai Clausen bankede bolden ind bag Tobias Gundel direkte på frispark. Avarta pressede på for at udligne og havde flere store chancer til blandt andet angriber Mickey Mikander, men hverken Kasper Vilfort i målet eller træværket ville lade bolden passere.

Efter pausen holdte Avarta presset oppe, men stadig med en storspillende Vilfort i hvepsenes bur, der forhindrede mål. Mål kom der til gengæld i den anden ende af banen, da Rasmus Suhr efter lige over en times spil, af to omgange, sendte bolden ind forbi Gundel i hjemmeholdets mål.

Efter 0-2 scoringen gik gassen langsom af ballonen for Avarta, og den fede dame begyndte at smøre stemmebåndet, indtil Mathias Cordua for et øjeblik forsinkede koncerten, da det endelig lykkedes at passere Brønshøj-keeperen. Det skulle dog ikke blive til et comeback til historiebøgerne, og Rasmus Suhr cementerede sejren til hvepsene med scoringen til slutresultatet 1-3.

Gall: “Vi producerer mange chancer”

Avarta-træner Benny Gall er ærgerlig over at tabe en kamp, hvor Avarta på banen, i følge træneren, var det bedre hold, men bare manglede det sidste i felterne.

”Selvfølgelig er det ærgerligt, at vi ikke får noget med i en kamp, hvor vi producerer så meget, som vi gør,” siger Gall og fortsætter med at sige, at flere af Brønshøjs mål kom alt for nemt, men at de vil lære af det her og være stærkere til næste kamp.

Avarta spiller næste kamp på lørdag, hvor turen går til Allerød i jagten på de tre point i en kamp, hvor Avarta er favoritter, og hvis holdet spiller samme kamp som imod Brønshøj, og så bare scorer på chancerne, så forventer Benny Gall også med at kunne tage tre point med hjem til Espelunden.