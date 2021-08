Kortere skoledage

"Vi skal have sat en stop for megaklasser, som vi oplever i mange kommuner, herunder Rødovre. Vi bør fastsætte et maksimum antal på 24 elever," mener SFs Kenneth Rasmussen Foto: Arkiv

læserbrev Så er det blevet tid til at alle de nye børn er startet i skole. Vi har oplevet en masse glade børn 1. skoledag, der ikke har kunnet vente med at tage deres nye skoletaske på og blive rigtige skolebørn. Jeg har set frem til at få de nye børn i min børnehaveklasse, som jeg også skal følge de kommende år.

Af Kenneth Rasmussen, medlem af Kommunalbestyrelsen for SF og medlem af Børne- og skoleudvalget

MEN samtidig har jeg også bekymringer efter flere år i den danske folkeskole både før og efter skolereformen i 2013. En reform, der efter min mening var en kæmpe fejl, der har skadet det faglige niveau frem for at hæve det.

En af fejlene ved reformen var den lange skoledag. Der har aldrig været evidens for at flere timer hæver det faglige niveau. Tværtimod. Jeg har selvfølgelig på grund af min interesse for folkeskolen læst en del undersøgelser, der tydeligt viser, at en forøgelse af antal timer ikke er lig med mere faglighed.

Jeg har bl.a. med interesse læst om et tre årigt projekt i Canada, hvor børnene kun gik i skole fire dage om ugen. Den 5. dag skulle eleverne også være til stede i skolen, men den blev brugt på forskellige kreative ting i en form for fritidshjem, hvor eleverne selv kunne skabe deres dag uden at have en voksen rendende. Ideen var også, at alle møder så blev lagt på den 5. dag, så lærerne ikke blev afbrudt på skoledagene, fordi de skulle til møde. Man kørte projektet over tre år og det medførte en større faglighed hos eleverne på alle 3 klassetrin, hvor forsøget kørte.

Jeg var rigtig lettet, da det blev muligt at forkorte skoledagen ved at konvertere noget af tiden til undervisning med 2 voksne. Selv med denne konvertering står vi dog stadig med en alt for lang skoledag. Vi bør derfor forkorte skoledagen til i hvert fald samme niveau som før skolereformen.

Under coronapandemien har vi set, hvor stor betydning det har haft, at klasserne, har været delt op. Det har skabt en bedre trivsel, i den periode, hvor børnene var i skole, og jeg tør ikke tænke på, hvordan det ville have været, hvis vi have kørt med de sædvanlige store klasser på skolerne under epidemien. Vi skal derfor have sat en stop for megaklasser, som vi oplever i mange kommuner, herunder Rødovre. Vi bør fastsætte et maksimum antal på 24 elever. Vi bør her gå forrest i Rødovre. Mange forældre er også overraskede når de ser, hvor lidt plads deres barn egentlig har, når de går i folkeskole. Det er simpelthen ikke i orden. Slet ikke når man tænker på, at der på nogle skoler er et elendigt indeklima.