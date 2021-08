Kommunal inkompetence – igen

Erik 'Ricco' Hansen er ikke imponeret over, at Avarta måtte flytte weekendens kamp fra stadionbanen på grund af vand på banen. Foto: Arkiv

læserbrev Stor var forbløffelsen her lørdag middag, da kommunen havde valgt at aflyse Avartas kamp på stadion - og i stedet flytte den ud på en afsidesliggende bane, hvor der selvsagt hverken var mulighed for øl-, vand- eller pølsesalg, – i hvert fald kun i meget begrænset omfang.

Af Erik 'Rico' Hansen

Min forbløffelse skyldes primært, at banen og banens dræn, for to til tre år siden, blev renoveret for omkring en halv million kroner (hvis ikke jeg husker helt galt). Dengang var vi flere brugerrepræsentanter, som meldte ud, at ’når nu banen alligevel skal gennemgå så stor en reparation – så lav den om til en hybridbane, hvormed alle kommende drænproblemer vil være elimineret’.

Eneste flytning

Forvaltningens svar var dengang, at “så mange penge var der ikke bevilget”. Vi brugere fandt så ud af, at selvfølgelig var der ikke bevilget “så mange penge”, da forvaltningen kun havde søgt midler til det arbejde, som stadsgartneren mente var nødvendigt. Og politikere der bevilger flere penge end ansøgt, er naturligvis lige så sjældent, som en pingvin der kan flyve. Resultatet så vi så i dag (lørdags, red.), da banen/drænet faktisk IKKE var lavet til at kunne modtage ugens regnvejr. Sjovt nok var banen i Espelunden den eneste med aflysning i hele Storkøbenhavn og Skåne.

Vi kunne så senere ved selvsyn konstatere, at drænet ikke havde virket af den simple årsag, at “man” (forvaltningen igen) åbenbart havde glemt at tænde for det.

Det vil sige, at de kommunale medarbejdere ikke formår noget så simpelt, så at åbne for en ventil.

Tænk sig, hvis det havde været i et privat firma, hvor en medarbejder undlod at benytte et system, som ledelsen havde brugt ½ mill. på at etablere for at servicere kunderne (i dette tilfælde brugerne). Mon ikke der ville være rullet hoveder.?

Men det kan man næppe forvente sig i en kommune som på seks år ikke har formået at opføre en cykelbro