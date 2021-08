Komiker bliver udsmider på Rødager

Komikeren, Christian 'Chrumme', fortæller sin ærlige mening (og den er ikke altid pæn) om Rødovre og lokalavisen, når vi siger farvel til vores redaktør i morgen, torsdag. Foto: Arkiv

Støttefest Da stand-up komikeren og klummeskribenten, Christian Chrumme, fik chancen for at slippe af med sin redaktør, greb han den. ”Vi skal sikre os, du ikke kommer tilbage,” siger Christian, der har lovet både at underholde og være udsmider til torsdagens farvelfest.

Af André Bentsen

“Sig lige noget sjovt.”

Igen og igen har Christians Chrummer skulle levere sjove lussinger om livet i Rødovre på redaktionens opfordring, når vi har skrevet om et emne eller en sag i avisen. Og igen og igen, har Christians Chrummer, som vores sjove klumme hedder, leveret varen.

Det kommer manden bag, Christian Christensen, med garanti også til torsdag, når vi siger farvel til redaktør, André Bentsen, der har sidste arbejdsdag i Rødovre, og samtidig holder en fest, hvor overskuddet går til at sende et band rundt til Rødovres plejehjem for at underholde de ældre.

”Mit show bliver en lang lovprisning af redaktøren på den hårde måde,” siger Christian med et glimt i øjet og tilføjer:

”Og lidt om Rødovre, men vi skal have ham smidt ud over kommunegrænsen på en måde, så han ikke kommer tilbage. For en gang skyld er det mig, der er udsmider på Rødager Bodega,” griner Christian, der ikke kan vælge mellem alle de sjove Rødovreting man kan gøre grin med.

Til gengæld kan han lynhurtigt nævne tre nederen ting ved Rødovre.

”André, Facebook Rødovre og hockey.”

Sådan ligger man sig ud med 10.000 mennesker på to sekunder og dermed er banen til sjov underholdning vist kridtet op.