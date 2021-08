Idrætspriser skal uddeles

"tak fordi du går forrest. Det store arbejde du udfører er ikke kun til glæde for dig selv, det er også til glæde for hele vores lokalsamfund," lød det videre i talen fra borgmester Britt Jensen til Anton Linde

Vi har, som altid, brug for din hjælp, når idrætspriserne skal uddeles, som sker den 30. oktober. Du må derfor gerne komme med dit bud på, hvem der bør hædres med en af de ærefulde idrætspriser. Team Rødovre er blevet en del af prisen Årets Idrætstalent, som får 10.000 kroner ud over hæderen.

Af Peter Fugl Jensen

Traditionerne skal ikke brydes, heller ikke selvom COVID-19 har ændret sportsåret 2020-2021 til en anderledes og mere eller mindre forslået sportssæson, men der har været afviklet mesterskaber og flere fra Rødovre har gjort sig flot bemærket.

Mange idrætsledere har ydet ekstra stort arbejde ikke kun gennem mange år, men især i disse coronatider, så naturligvis skal de hædres.

Derfor bliver der igen i år uddelt følgende priser:

Årets idrætsleder

Årets idrætsudøver

Årets unge idrætsleder

Årets unge idrætstalent

Som altid har vi på avisen fingeren på pulsen, men vi kan sagtens have overset en idrætsudøver, der bør hædres, så derfor håber vi, at I læsere, foreningsaktive og idrætsbestyrelser vil bidrage med gode navne til priserne.

Vi er som altid på bar bund, når det gælder idrætsledere. Her ved kun du og dine klubkammerater, hvilken leder i klubben, der gør en ekstraordinær indsats, altid er hjælpsom og bare bør hædres for sit store arbejde, måske igennem mange år.

I avisen onsdag den 22. september bliver de tre nominerede kandidater i hver kategori præsenteret i avisen, hvorefter man kan stemme på kandidaterne her på rnn.dk.

Man kan også sende dit/jeres bud til: peter.fugl.jensen@sn.dk senest søndag den 12. september.

Team Rødovre er med i pris til de unge

Som noget nyt er Team Rødovre kommet med ind over prisen Årets Idrætstalent, som ellers har været Rødovre Lokal Nyts pris.

Team Rødovre ønsker at være mere synlig og vil samtidig gerne vise, man også kigger mod kommunens mange stortalenter, der arbejder stenhårdt ofte hver eneste dag, for at blive blandt landets bedste idrætsudøvere.

Normalt får modtagerne en gave fra kommunen, en gave fra Rødovre Lokal Nyt samt en pokal og et diplom som bevis på hæderen. Men efter Team Rødovre er gået ind i prisen Årets Idrætstalent vil årets unge modtager også få 10.000 kroner sammen med prisen.

Sidste år blev Årets Idrætsudøver Rødovre Tennisklubs herrer efter deres oprykning til elitedivisionen, mens Micki Strømlund fra Orient blev kåret til Årets Idrætsleder.

De to Idrætspriser er uddelt siden 1965 og er de mest prestigefulde priser i Rødovre Kommune, at få overrakt indenfor idræt, uanset om man er udøver eller leder.

Priserne overrækkes til en stor fest for de frivillige ledere og seniormestrene i Rødovrehallen den 30. oktober.

Priserne til Årets Idrætstalent og Årets unge Idrætsleder er stiftet i 2015. De uddeles ved en anden lejlighed formentlig i Viften nogle dage før foreningslederfesten den 30. oktober i Rødovrehallen.

Sidst blev Anton Linde fra RSIK hædret med titlen Årets Idrætstalent, mens vi ikke fik en eneste indstilling på Årets unge Idrætsleder i 2020.