Guide: Dette skal du være opmærksom på ved dækservice

SPONSORERET INDHOLD Det kan være svært for nogle at huske på, at det er tid til et dækskifte. Sæsonerne skifter hurtigere end du aner.

Mange glemmer dog, at et hjulskift i sidste ende kan være med til at øge sikkerheden for dig og andre bilister. . Da et dækskifte ikke er et lovkrav, afholder det mange danskere fra at skifte efter sæsonen, men det er med til at øge din sikkerhed på vejene.

At skifte dæk selv kan være utrolig tidskrævende. Hvis du ikke selv har meget kendskab til hjul og dæk, kan det også virke som en uoverskuelig opgave at skulle skifte dæk selv. Inden du sætter dig for at skifte selv, er det vigtigt, at du har styr på, at du gør det korrekt. Kan du ikke selv overkomme at skifte dæk, kan det være en god idé at finde en professionel, der kan gøre det hurtigt, billigt og sikkert.

Hvornår skal jeg skifte dæk?

Tænk altid på at det kan være relevant at skifte dæk, når sæsonen skifter. De kolde vintermåneder vil naturligt kræve vinterdæk, og sommerdæk er mere tilstrækkeligt, når vinteren er overstået. En god huskeregel er at skifte til vinterdæk, når temperaturen er under syv grader. Husk at det er en god idé at forudse dette og skifte før, at vejret bliver koldere.

Er det lovpligtigt at skifte dæk i Danmark?

I skrivende stund, er det ikke lovpligtigt at skifte dæk efter sæsonen i Danmark. Dog er det altid lovpligtigt, at dit dækmønster har en dybde på minimum 3 millimeter. Det kan derfor være en god idé at skifte dine dæk, så dine dæk ikke bliver slidt hurtigt op.

Manglede dækmønster kan være farligt. Hvis du slider meget på dine dæk, vil du have sværere ved at styre bilen, da mønstrene give vejgreb. Uanset hvad kan det være en god idé at skifte til vinterdæk om vinteren. Dækkene giver et bedre vejgreb, så du i højere grad har kontrol over din bil, når du kører. Du øger dermed din egen sikkerhed og sikkerheden for andre trafikanter og passagerer.

Få skiftet dæk hos et autoværksted

Et autoværksted er det oplagte sted at få skiftet dæk, hvis ikke du selv kan overskue det. Du vil få hjælp af professionelt personale, der ved alt om hvad din bil har brug for. Du slipper for bøvlet og får samtidig en service, du ikke selv ville kunne yde din bil. Værkstedet kan afmontere dine gamle dæk og montere nogle nye, så du er mere sikker i trafikken. Opsøg et af de mange autoværksteder i hele landet og bliv hjulpet sikkert tilbage på vejen igen.