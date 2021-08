Gode muligheder for olympisk metal

Michael Mørkøv kører parløb på lørdag klokken 09.55 dansk tid. Mørkøv er nok det bedste bud på ædelt metal til Rødovre. Foto: BESTSELLER/Lars Møller for DIF og Team Danmark.

OL i TOKYO Michael Mørkøv, Rune Glifbjerg, Steffen Olsen og Tommy Macias repræsenterer Rødovre ved De Olympiske Lege i Tokyo og kan bringe medaljer, hæder og stolthed med hjem til byen.

Af Christian Klarskov Bauch

Fire stolte OL-atleter repræsenterer Rødovre ved De Olympiske Lege i Tokyo. Cykelrytteren Michael Mørkøv, judokæmperen Tommy Macias, skateboarderen Rune Glifbjerg og skytten Steffen Olsen kan alle stolt kalde sig olympiske deltagere, når afslutningsceremonien er ovre søndag den 8. august. Atleterne er dog ikke bare med for at være med, og især Michael Mørkøv er en af farvoritterne til at vinde metal med hjem til Rødovre, når legene er afsluttet.

Blandt favoritterne

Cykelrytteren Michael Mørkøv kommer direkte fra et fantastisk Tour de France, hvor han hjalp Mark Cavendish med at tangere rekorden for flest etaper i løbets historie, men nu skal Mørkøv køre for sig selv og ikke mindst sin partner Lasse Norman Hansen. Begge ryttere har før stået på et olympisk-podie, og de er i år storfavoritter til at blive olympiske mestre i parløb og tage guldet med hjem.

Herrernes parløb køres lørdag den 7. august klokken 09:55 dansk tid, hvor Mørkøv og Norman Hansen forventes at køre med om medaljene. De to ryttere har nærmest vundet alt, hvad de har stillet op i på banen, og kommer til Tokyo i storform. Mørkøv er kommet fra et fantastisk Tour de France, og Norman Hansen startede sit OL med at sætte ny olympisk rekord sammen med resten af det danske firekilometerhold.

Levende legende

Rune Glifbjerg er det tætteste, man kan komme på en sand veteran i skateboarding, og den 46-årige dansker får nu muligheden for at deltage ved et OL, hvor han skal forsøge at slå sine langt yngre konkurrenter og hive en medalje med sig hjem. Rødovres skateboardveteran deltog ved det allerførste X Games for 26 år siden, så han skal finde ud af at skrue uret tilbage, hvis han skal være mere end bare en outsider til medaljerne. Medaljer og podier er ikke fremmede for Glifbjerg med 13 podier til X Games, der er ekstremsportens svar på OL. Det bliver dog en ny virkelighed for både ham selv og de andre olympiske skatere, når de skal træde ind på Ariake Urban Sports Park den 5. august klokken 02:00 dansk tid, hvor konkurrencen i disciplinen park begynder for herrerne. Glifbjerg er på ingen måde favorit til metal, men han er en solid outsider, og hvis han rammer dagen, så har han før demonstreret, at han kan være med i verdenstoppen af skateboarding.

Har været i ilden

De to resterende atleter fra Rødovre har allerede været i den olympiske ild. Steffen Olsen endte på en 28. plads i skydningens 50 meter riffel med en samlet score på 1.160 point ud af 1.200 mulige, og den svenske judokæmper Tommy Macias tabte i ottendedelsfinalen, hvor han blev besejret til Akil Gjakova fra Kosovo. Både Michael Mørkøvs parløb og Rune Glifbjergs tur på skateboardet kan følges på Discoverys kanaler og digitale platforme.