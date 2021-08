Glæder sig til at fylde hvert et sæde

Atlas Biograferne kan fra den 14. august igen fylde biografsalene Foto: Arkiv/Brian Poulsen

biograf ”vi er ovenud lykkelige over igen at kunne tage imod alle – uden at skulle afvise,” siger indehaver af Atlas Biograferne i Rødovre Centrum, Emil Mark Nørholm, efter at regeringen har fremrykket processen for at afskaffe restriktionerne for landets biografer.

Af Christian Valsted

Coronakrisen har været en hård nyser for mange brancher. Ikke mindst underholdningsbranchen og for landets kulturinstitutioner.

Derfor vækker det også glæde lokalt, at areal- og afstandskravet bortfalder den 14. august og ikke den 1. september, som ellers hidtil har været planen. Dermed vil der fra 14. august ikke længere gælde krav om, at der skal være mindst 2 m2 pr. tilskuer, besøgende, bruger eller lignende i lokaler, hvortil offentligheden har adgang.

Biografbranchen har været hård i deres kritik at regeringens corona-håndtering og været uforstående overfor, hvorfor fodboldkampe uden problemer kan samle over 25.000 tilskuere, mens biograferne skulle overholde diverse restriktioner. Forventer fulde huse

Emil Mark Nørholm fra Atlas Biograferne i Rødovre Centrum mener, at hele branchen har været overset, men nu glæder han sig til igen at kunne fylde hvert et biografsæde.

Anders Matthesen animationsfilm ’Ternet Ninja 2’ har premiere i weekenden og Emil Mark Nørholm forventer fyldte sale til netop den film efter den 14. august.

”Med åbningen i denne weekend kan vi nu tage imod alle – uden at skulle afvise,” siger Nørholm, inden han tilføjer.

”Og selvom vi nu kommer tilbage til ’normal’ biografdrift igen, så fortsætter vi stadig med at spritte af efter hver forestilling og der vil stadig være spritstandere til gæsterne,” siger han.