Jeg er glad for, vi tog chancen og kastede os ud i det,” siger Riffi Haddaoui. Foto: Per Dyrby

musik Fra scenen i Espelunden kunne stifter af ’Vi Elsker 90’erne’, Riffi Haddaoui, i lørdags konstatere, at der stadig er tusindvis af mennesker, der er begejstret for festival, fællesskab og musik fra 90’erne.

Af Christian Valsted

Efter sidste års aflysning af 90’erne-festerne var det længe usikkert, om årets musikfest kunne afvikles i skyggen af corona, men mens andre festivaler som Roskilde Festival og Smukfest i Skanderborg måtte aflyse, valgte holdet fra ’Vi Elsker’ at gennemføre på trods af uforståelige restriktioner, der blev ophævet til tonerne af den sidste sang ved midnat. I Rødovre var der derfor reelt tale om to musikfestivaler, som hver havde plads til 5000 publikum fordelt i 10 zoner.

Kunstnerne på scenen skulle derfor give koncert på to scener, inden de skulle videre til Næstved, hvor der samme dag også blev afviklet 90’er fest.

Et større logistisk arbejde.

“Men det var det hele værd,” fortæller Riffi Haddaoui.

”Det var fantastisk endelig at kunne mødes med vores publikum, for det har vi i den grad trængt til det. Et kæmpe cadeau til kommunen, erhvervslivet og ikke mindst de mange foreninger, som hjalp med at dette kunne lykkes. Det var en hård og travl, men også historisk dag i en sommer med næsten ingen festivaler. Jeg er glad for, vi tog chancen og kastede os ud i det,” siger Riffi Haddaoui.

Du kan se flere billeder fra festen her…