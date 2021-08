Giver koncerter til plejehjem som farvelgave til redaktør

Rockin' Shads giver koncert to gange, når vi siger farvel til redaktør, André Bentsen med et brag af en fest. Overskuddet går til at sende bandet rundt på alle Rødovres plejehjem med fest og musik. Foto: Privat

Støttekoncert Rockin’ Shads giver ikke bare én, men to koncerter i afskedsgave til Rødovre Lokal Nyts redaktør til festen den 19. august. Som tak sender Rødager Bodega det populære orkester rundt på byens plejehjem, for at spille for alle dem, der har været hårdest ramt af coronakrisen.

Af André Bentsen

Hvis der er noget, der kendetegner de sidste mange års initiativer og temaer i din lokalavis, er det ikke de ting, vi skriver om, men de mennesker, der træder sammen og gør en forskel for de emner og problemstillinger, vi rejser.

Som eksempelvis de isolerede ældre på byens plejehjem, der mere end nogle andre har mærket ensomheden under coronakrisen, hvor de igen og igen har været afskåret fra omverdenen.

Fest for de ældre

Derfor håber vi meget, at du, kære læser og ven af avisen, vil være med til at feste den 19. august foran Rødager Bodega, når vi siger farvel til redaktøren med to koncerter, stand-up, øl og mad.

Overskuddet går nemlig ubeskåret til at sende Rødovre Star Clubs populære orkester, Rockin’ Shads rundt til plejehjemmene, hvor de skal give den gas på instrumenterne med sange fra dengang, dine forældre og naboer var unge.

Rødager Bodega har nemlig lovet at bruge overskuddet fra redaktørens afslutningsfest på at sende bandet rundt i byen.

”Mange af vores kunder har savnet samværet og fællesskabet i hverdagen, men de fortæller også, at deres forældre eller tidligere naboer på plejehjemmene, har været endnu mere isolerede og ensomme. Derfor håber vi, at sådan en dag kan give et sjovt afbræk og markere, at vi endelig snart lever i en normal verden igen,” siger Søren Egeberg fra Rødager.

”Vi har altid bakket op, når Lokal Nyt har sat fokus på vigtige emner, og derfor er vi både glade for og stolte af at invitere indenfor til den her dag, som berører rigtig mange, og vi håber alle vil bakke op, så vi kan få sagt ordentligt farvel til redaktøren og give byens ældre en festlig oplevelse,” tilføjer han.

”Vi spiller højt”

Orkesteret Rockin’ Shads skulle da heller ikke bruge lang tid til at beslutte sig for at træde til, da blev spurgt om hjælp.

”Vi har tidligere hjulpet avisen med at sætte Danmarksrekorder i indsamling for Kræftens Bekæmpelse og kan se på vores mange arrangementer i Rødovre, hvor stor en værdi det har at have en god lokalavis, der tager sine læseres bekymringer alvorligt,” siger Pelle Kelm, der udover at spille med i bandet, også er galionsfigur på det musikalske flagskib, Rødovre Star Club.

”Her har vi mange medlemmer, der har set deres pårørende savne underholdning på plejehjemmene. Derfor er det helt oplagt, at vi også er med denne gang, og vi lover at spille både godt og højt, så alle kan høre det. Både til afslutningsfesten den 19. August, og når vi senere tilbyder at spille på plejehjemmene,” tilføjer han.

Gratis øl

For at lokke flest muligt læsere forbi til at støtte den gode sag, åbner Rødager Bodega de to første fustager øl helt gratis og sørger for uhyre billig, god mad direkte fra slagteren bag grillen.

Det eneste du skal gøre, hvis du vil sige tak og farvel til redaktøren eller måske bare støtte det gode formål, er med andre ord at blive hængende lidt efter de gratis øl og så ellers hygge dig som du plejer.

”Så sender vi overskuddet direkte videre til nogen af dem, der har fortjent det allermest,” siger Søren Egeberg.