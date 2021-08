Fylder Rødovrehallen med sten og krystaller

Stenmessen afholdes i Rødovrehallen den 11. og 12. September. Der er åbent for publikum lørdag klokken 10 – 18.00 og søndag klokken 10 – 17.00. Foto: Arkiv

stenmessen Krystaller, sten og fossiler fra hele Verden mødes til Stenmessen i Rødovrehallen, der er den største af sin slags i Norden.

Af Christian Valsted

Diamanter, forstenede dinosaurer og sjældne sten fra hele Verden. Stenmessen i Rødovrehallen har lidt af det hele og med 75 udstillere fra flere forskellige lande markerer Stenmessen København sig som den største af sin slags i Norden.

Der er farverige sten og smukke krystaller for enhver smag og pris, når udstillingen indtager Rødovrehallen i weekenden den 11. – 12. september.

”Om du samler på sjældne mineraler, er erfaren stensliber, professionel guldsmed, amatørgeolog eller bare nysgerrig på hvad naturen frembringer, er der noget at komme efter på Nordens største stenmesse. Vi har et hyggeligt børneområde og demonstration af bandt andet stenslibning,” fortæller Troels Ersking fra Stenmessen.

Stenmessen er et internationalt event, da der forventes at deltage udstillere fra mere end 13 forskellige lande.

”På messen udstiller dygtige smykkekunstnere med unika designs, så har du ikke tiden og idéerne til selv at kaste dig ud i håndværket er der helt sikkert også noget for dig,” siger Troels Ersking.

Du kan gå på opdagelse i en Verden af sten og krystaller den 11. og 12. september i Rødovrehallen. Der er åbent for publikum lørdag klokken 10 – 18.00 og søndag klokken 10 – 17.00.