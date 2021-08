Folkekøkken fortsætter på Milestedet

Folkekøkkenet skal være med til at skabe endnu mere liv i byen og flere aktiviteter i hverdagen for rødovreborgere. Du kan møde Folkekøkkenet på Rødovredagen den 4. september. Foto: Arkiv

så er der serveret Rødovre Folkekøkken sætter bogstavelig talt krydderi på tilværelsen i Rødovre. Det sociale projekt, der skaber fællesskaber og bygger bro mellem forskellige mennesker, er klar til at servere mad til efteråret på Milestedet og hvis du vil være med i køkkenet, er du mere end velkommen.

Af Christian Valsted

Det er ikke altid, at for mange kokke fordærver maden. I Rødovre Folkekøkken er der altid plads til en mere ved gryderne og især i efteråret, hvor folkekøkkenet og de mange frivillige deltager i en række lokale begivenheder. Blandt andet Rødovredagen til september og mangfoldighedsfestivalen.

Herudover har folkekøkkenet til efteråret fået fast base på i Ungecenter 2610 på Milestedet, hvor de hver 14. dag inviterer til spændende mad og socialt samvær.

Smag på livet

64-årige Håkon Nielsen fra Tårnvej er en del af det frivillige madhold i Rødovre Folkekøkken. Det har han været i en årrække og for ham er der flere gode grunde til at mødes og

være sociale over et måltid mad.

”For det første bliver der bliver serveret mad af en høj kvalitet, og menuerne er sammensat, så de forhåbentlig er en oplevelse for vore gæster. Derudover giver et godt måltid mad ofte gode samtaler, og i vores regi, bliver det ofte samtaler med mennesker, man ellers ikke møder i sit liv,” fortæller Håkon Nielsen

Alle kan være med

Alle kan sidde med til bords, når Rødovre Folkekøkken til efteråret begynder at servere mad hver 14. dag på Milestedet og alle kan være med i køkkenet som frivillig.

”Der er ingen krav, når man starter som frivillig i Rødovre Folkekøkken, hverken til hvor mange timer man vil være med, eller til kundskaber. Der er plads til alle og kan man skrælle en gulerod er det godt, ellers er der en, der viser hvordan man gør. Når man er startet som frivillig, tilbyder vi et hygiejne-kursus, for det er et krav at man deltager i det, hvis man vil fortsætte som frivillig,” siger Håkon Nielsen. Du kan

møde Rødovre Folkekøkken på Rødovredagen den 4. september, hvor du også kan se, hvilken landskendt kok, med rødder i Rødovre, der er tilknyttet som konsulent og dermed er en del af holdet.