Fodbold er for alle

Fodbold er også for voksne motionister, som måske aldrig har spillet før. I næste uge er der åbent hus hos 'Fodbold Fitness'. Foto: Privat

åbent hus Det er aldrig for sent at begyndte til fodbold. i Espelunden er ’Fodbold Fitness’ blevet en populær motionsform og onsdag den 18. august er der åbent hus på kunstgræsbanen.

Af Christian Valsted

Du behøver ikke at kunne drible som Messi eller vide hvem troldmanden er, for at deltage i ’Fodbold Fitness’ i Avarta. Motionsformen kombinerer, som navnet også antyder, fodbold og fitness og er for alle.

”Fodbold Fitness åbner fodboldsporten op, så alle kan være med – uanset niveau, erfaring, færdigheder og fysisk formåen. Her handler det om den sunde, sjove og sociale motion,” fortæller Stella Kühn Christiansen, der er assisterende træner på holdet.

Der er hold for begyndere, lettere øvede og øvede spillere i alderen 35-65 år.

“Vi spiller på mindre baner, og træningen får hele kroppen i gang. Efter hver træning holder vi 3. halvleg, så vi (også) her får lidt tid til at sludre sammen og lære hinanden bedre at kende,” siger Stella Kühn Christiansen.

Hvis du er fristet, så mød op til det åbne hus onsdag den 18. august klokken 18.15 på kunststofbanen i Espelunden på Korsdalsvej.