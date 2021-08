Floorballens Dag i Rødovrehallen

På søndag kan man prøve om floorball lige er sagen, når Rødovre Floorball Club er vært for Floorballens Dag. Foto: Brian Poulsen

floorball På søndag, den 29. august, kommer det til at stå i floorballens tegn, når Floorball Danmark og Rødovre Floorball Club slår dørene op for Floorballens Dag.

Af Peter Fugl Jensen

Måske kender du floorball fra idrætstimerne i folkeskolen. Måske ikke. Måske kender du det som indendørs hockey. Floorball er mere end bare en sport til frikvarteret. Det er fællesskab, godt humør og ikke mindst knaldgod motion.

Dét budskab bliver der fyret op under ved floorballsportens nationale flagdag, Floorballens Dag, den 29. august 2021. Floorballens Dag er et initiativ, som skal vise floorball frem for dem, der er interesserede i en sjov, hyggelig og uformel sportsgren, hvor alle kan være med.

Rødovre Floorball Club er også med på den nationale åbent hus-dag, så grib bolden og kom forbi Rødovrehallen i hal 2 og 3 i tidsrummet kloken 10 til 15.

”Vi glæder os rigtig meget til at åbne dørene på søndag og invitere både unge som gamle, nye som rutinerede

floorballspillere indenfor. Floorball er så meget mere end den

floorball, vi spillede i folkeskolen. Og det vil vi forsøge at vise, blandt andet med hjælp fra de rigtige, professionelle stave, så dem der måske aldrig har haft en floorballstav i hånden, får lyst til og mod på mere floorball.”

“Vi håber, at rigtig mange vil tage familie og venner under armen og komme i hallen den 29. august, så vi kan få skabt en stor floorballfest,” siger Gitte Have, som er ungdomsformand i Rødovre Floorball Club.