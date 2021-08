Fin Rødovre præstation mod Ajax

På trods af en skæv indledning på kampen viste Rødovre Håndbold fine takter, og kæmpede det bedste de havde lært mod overmagten fra Ajax.

Af Michael Hansen

Rødovre og Ajax har altid været garant for mange drabelige dueller i senior- og ungdomsrækkerne. Lørdag stod klubbernes to bedste damehold overfor hinanden i ottendelsfinalen i Santander Cuppen. Historien mellem de to hold er også lang og kendskabet stort holdene imellem.

I lørdagens kamp mødte Natasja Clausen, Louisa Mittet og Olivia Black, som nu spiller i Ajax deres gamle hold fra Rødovre. Mens det samme gjorde sig i øvrigt gældende for Frida Bjørn, Mathilde Madsen og Anne-Louise Moesgaard, som var nye på Rødovres hold og havde taget turen fra Vesterbro til Vestegnen.

Af andre nye debuterede Stine Dunsø ligeledes for Rødovre, mens Anne Jagd og Caroline Nielsen gjorde comeback efter lange skadespauser.

Ærgerlig start

Rødovre var massive underdogs til dagens kamp imod ligaholdet, og indledningsvis havde hjemmeholdet store problemer med at producere chancer og få gang i måltavlen. Der gik 6.30, før Rødovres bedste Katrine Clasen steg op i hopskud og smækkede det første mål i kassen. Defensivt må Rødovres midtersektion have givet mange smil, for den stod stærkt og tillod ikke Ajax meget centralt.

De offensive problemer gjorde dog, at Rødovre Håndbold hurtigt kom bagud med 1-6 efter små 10 minutter. Det fik trænerteamet til at reagere med en timeout.

7 mod 6 fik Rødovre med

Noget skulle der ske, og løsningen blev 7 mod 6-spillet, som forvandlede hjemmeholdet. Angrebsspillet fandt sine fødder. Flere meldte sig ind. Beslutningsspillet var fremragende. Chancerne blev spillet gode og effektivt omsat til mål. Optimismen forplantede sig ned gennem kæderne, hvor keeper Trine Hammer også begyndte at tage fra. Pludselig havde Rødovre ædt sig tilbage til 9-12. Successen gav afkast i form af, at Rødovre spillede lige op med Ajax i halvlegens sidste 20 minutter. 10-15 ved pausen var bestemt godkendt af de lokale Rødovre-piger.

Kræfterne slap op

Efter pausen kæmpede Rødovre med alt, hvad de havde for at holde Ajax indenfor en nogenlunde afstand. Men i takt med, at kampen blev længere, og kræfterne blev færre forsvandt de kloge beslutninger. Rødovre søgte for mange afslutninger indover Ajax høje midterforsvar, hvilket betød, at Ajax enten kunne score i tomt mål hele tre gange eller bringe Rødovre i ubalance, inden de nåede at komme hjem på plads.

Det hele endte med en sejr til Ajax på 32-19, men Rødovre vil bestemt glæde sig over de miderste 35 minutter, hvor holdet viste sig glimrende frem.

Tilfreds cheftræner

Det var også en Rødovre cheftræner, som var godt tilfreds med det udtryk hans hold viste.

“Det mod vi viser, kan vi være meget tilfreds med. Det var yderst positivt at se, at vores 7 mod 6 fungerede så godt, som det gjorde før pausen. Vi vidste godt, at Ajax var bedre end os på mange parametre, men indstillingen og den overordnede indsats, kan jeg ikke være utilfreds med. Ligger vi det niveau for dagen i den kommende sæson, så ser det lyst ud”, udtalte Troels Brøns efter kampen.