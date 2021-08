Festival fremmer den fælles forståelse

"Kom og vær med til en dag med spræl," lyder opfordringen fra Integrationsrådet, der står bag Mangfoldighedsfestivalen på Rødovregaard. Foto: Arkiv

mangfoldighedsfestival: Mangfoldigheden er igen klar til at springe ud i fuld flor. På lørdag er Integrationsrådet igen klar med Mangfoldighedsfestival på Rødovregaard.

Af Christian Valsted

Rytmer fra Ghana, lækkerier fra forskellige lande og turbanbinding så hatten passer. Efter en ufrivillig corona-pause i 2020 er Mangfoldighedsfestivalen igen tilbage, så på lørdag vil Rødovregaard være indhyllet i fest, farver og mangfoldighed.

”Vi glæder os til at møde borgerne, foreningerne og til igen at skabe dialog og udveksle kulturelle synspunkter. Det har vi savnet,” fortæller Lally Parwana, der er formand for Integrationsrådet, der står bag Mangfoldighedsfestivalen.

Sammen med borgmester Britt Jensen (S) vil hun åbne festivalen klokken 10 og frem til klokken 15 vil det herefter være muligt at suge til sig at kultur og viden fra de otte danske og etniske foreninger, der vil være repræsenteret på dagen sammen med Rødovre Sundhedscenter, Røde Kors og biblioteket.

”Jeg håber, at mange vil kigge forbi på dagen, så de kan få styrket horisonten for kulturen og opleve at integrationen fungerer godt i Rødovre,” siger Lally Parwana.

Holder fast i traditionerne

Dagen byder på et væld af forskellige former for underholdning med alt lige fra gypsy jazz og trommespil fra Ghana til eventyrsange fra børn og voksne, og workshops fra Rødovre Bibliotek og kunstner Amr Zainorin.

”Vi holder fast i vores traditioner og derfor vil foreningerne også servere mad, som kan købes i boderne til rimelige priser,” fortæller Lally Parwana. Hvis du er til krydret mad, der udvider din horisont, så vil du bestemt ikke blive skuffet på lørdag. Her vil der nemlig både være mad fra en lang række lande.

”Det bliver en dag med spræl i og vi håber at se mange børn sammen med deres forældre, for det er børnene, der skal bære integrationen viden. Integration er en familiesag,” siger Lally Parwana.

Der er gratis adgang til ’Mangfoldighedsfestival’ på Rødovregaard på lørdag. Festivalen begynder klokken 10 og slutter klokken 15.