Djämes Braun kan opleves på Rådhusplænen den 4. september til genforeningsfesten. Billedet er fra en koncert i viften i 2017. Foto: Ian Nielsen

støttefest Som et supplement til Rødovredagen afvikler lokale kræfter en genforeningsfest på Rådhusplænen, der skal støtte lokale ’vandhuller’ efter en lang periode med nedlukning og restriktioner.

Af Christian Valsted

Der er god grund til at sætte et stort fedt X i kalenderen den 4. september. Rødovre Kommunes ‘Rødovredagen’ løber af stablen på og omkring Rådhuspladsen og på bagsiden af rådhuset. På Rådhusplænen vil der fra klokken 14 være musikalsk underholdning.

“Nu er vi igen klar til at uddele krammere og samtidig støtte det lokale erhvervsliv, der har haft det hårdt,” lyder det fra Riffi Haddaoui, der, som en del af foreningen ’Røde dage’, vil skabe en fest i festen på Rødovredagen den 4. september.

Rødovre Kommune bakker op om det frivillige ini-

tiativ, der på Rådhusplænen den 4. september arrangerer en genforeningsfest med navnet ’Rødovre Re-

union’.

På dagen vil plænen blive omdannet til en stor festplads med musikalsk underholdning i form af blandt andet Hardinger Band, Djämes Braun og Jesu Brødre. Der vil også blive afviklet en firma-

fodboldturnering og blive samlet penge ind til fire lokale udskænkningssteder.

”Vi vil gerne give Rødovres borgere lejlighed til at mødes og give en krammer og bakke op om lokale værtshusholdere, der har lidt voldsomt under coronakrisen,” siger John Frobøse fra foreningen ’Røde dage’.

Køb støttearmbånd

På dagen vil Rødager Bodega, Carls Old Inn, Det Gamle Hundebad og Terminalen derfor være tilstede og som gæst har du mulighed for at købe støttearmbånd, hvor en del af beløbet går til de fire ’vandhuller’.

Støttearmbåndene kan købes på dagen, men det vil også være muligt at sikre sig et armbånd den 3. september, hvor der på Rådhuspladsen vil være en ’armbånds-støttesalgs-café’ fra klokken 16-18. Her kan man også slukke tørsten, mens DJ Riffi Haddaoui spiller op.