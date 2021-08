Fejrer muligheden for at mødes igen

ødovredagen den 4. september bliver den første mulighed for at samle mange mennesker i alle aldre i Rødovre igen. Foto: Arkiv

rødovredagen Rødovre Kommune måtte sidste år aflyse store dele af Rødovredagen, men i år bliver fællesskabet igen fejret med aktiviteter på og omkring Rådhuspladsen.

Af Christian Valsted

Højt lokalt smittetryk og diverse corona-restriktioner betød sidste år, at Rødovredagen blev en tam affære, hvor stort set alle planlagte arrangementer blev aflyst. I år er der heldigvis igen mulighed for at mødes og Rødovre Kommune vil netop benytte Rødovredagen til at markere, at det nu igen er muligt at mødes.

Rødovre Kommune oplyser, at temaet for Rødovredagen i år er de mange fællesskaber, som skal fejres efter et langt år med nedlukning.

Årets Rødovredag finder sted den 4. september fra klokken 13 til 21 og aktiviteterne spreder sig ud over både Rådhuspladsen, Kulturhuset Viften, biblioteket, Rådhusplænen og Rødovre Centrums p-plads.

Dagen byder på en bred vifte af underholdning. Blandt andet med besøg af Gurli Gris, børne-Tour de France for de cykelglade, firmafodboldturnering, opvisning med Rockets Cheerleaders, som er aktuelle i DR’s serie om ’Cheerleaderne fra Rødovre’ og musikalske indslag i form af Hardinger Band, Djämes Braun og duoen Jesu Brødre.

Hele programmet kan ses på Rødovre Kommunes hjemmeside, rk.dk.