Fængslet for vold mod kæreste

Den 34-årige mand er blevet varetægtsfængslet i syv dage, da politiet mener, at der er risiko for, at han vil gentage handlingen eller påvirke vidner i sagen. Foto: Arkiv

politi En 34-årig mand fra Rødovre er blevet varetægtsfængslet i syv dage for i to omgange at have ydet vold vold sin kæreste.

Af Christian Klarskov Bauch