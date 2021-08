Få den bedste start på gymnasietiden

SPONSORERET INDHOLD Nu hvor sommeren er ved at være slut, betyder det skolestart for rigtig mange unge mennesker. For nogle er det mere nervepirrende end andre og særligt, hvis man skal starte et nyt sted som for eksempel i gymnasiet, kan der være mange sommerfugle i maven.

Af SPONSORERET INDHOLD

For hvordan er ens nye klassekammerater mon? Hvad skal man forvente af det faglige niveau? Hvordan er de nye rammer mon? Gymnasietiden er ofte noget som man tænker tilbage på, som en af de bedste tider af ens liv.

Derfor er det også vigtigt, at man får så god en start som muligt. Her i artiklen kan du finde lidt gode råd til, hvordan du får en god start i gymnasiet.

Vær med på det faglige fra starten

I gymnasiet er der naturligvis en forventning om et højere fagligt niveau end i folkeskolen. Det er mere selvstændig læring end i folkeskolen, og det kan måske i starten være lidt svært at navigere rundt i alt det nye selv. Hvis du i forvejen er en, der godt kan bøvle lidt med at følge med i det faglige og måske ikke kan få så meget hjælp fra forældre eller søskende, kan det allerede fra starten være en god ide at søge hjælp til lektierne. Her kan du finde online professionel lektiehjælp i gymnasiet, så du kan holde koncentrationen og øge motivationen i timerne. Det er en god ide at være godt med fra start, så du ikke skal læse mega meget op til eksamenerne.

Vær med til de sociale arrangementer

Den bedste måde at skabe venskaber og fællesskab på i gymnasiet, er at deltage i alle de sociale arrangementer, der findes, også selvom det kan være nervepirrende. Typisk vil der være mange forskellige udvalg, som man kan være med i. For eksempel festudvalget, som kan være rigtig godt til at skabe venskaber på tværs af klasserne, hvis man ønsker venskaber uden for sin egen klasse. Desuden er arrangementerne bare sjovest, når alle er med og deltager.

Sørg for at du har, hvad du skal bruge

Det er altid en god ide, at sætte sig lidt ind i tingene før man begynder på noget nyt. Du skal for eksempel ofte bruge office pakken på gymnasiet til at arbejde i, så det er en god ide at have dette installeret inden skolestart. Du kan med fordel også sætte dig ind i lectio på forhånd, så du ved hvad du skal læse, hvor du skal hen osv. Sørg også for at have en god taske, da man typisk på gymnasiet ikke har et fast lokale at være i, men skal skifte lokale som man skifter fag i løbet af dagen.